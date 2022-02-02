Скільки коштує обід у Верховній Раді: меню з цінами (фото)

Скільки коштує обід у Верховній Раді? Видання “Апостроф” виклало фото меню з цінами.

Так, повноцінний обід у їдальні Верховної Ради можна купити за ціною до 200 гривень. Порівняно з початком вересня, наприклад, подорожчав салат “Олів’є” – з 66 його ціна зросла до 74 гривень за 190 грам.

Фото меню у їдальні ВР на 1 лютого зробив кореспондент “Апострофа” Роман Пєтушков, передає NNS.

Сніданки подають з 8 до 11 години, це – бутерброди, тости, каші, омлети, сирники та інше.

Наприклад, бутерброд із ікрою лосося коштує 56 гривень, а порція сирників – від 55 до 68 гривень, залежно від добавок. Найдорожча позиція в меню сніданків – тост із сьомгою та авокадо (136 гривень).

Також народні депутати можуть обирати закуски, перші та другі страви, десерти.

Найдорожча страва в меню – тартар із сьомгою, авокадо та мікрогрином (257 гривень). А найдешевша позиція в меню 1 лютого – десерт “Мозаїка” за 24 гривні.

Кукурудза-гриль коштує 42 гривні за порцію, в меню також є шашлик зі свинячого ошийка із соусом – 86 гривень за 100 грам.

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