Опубліковано відеодокази, що «слуга» Трухін намагався підкупити поліцейського

Видання «Українська правда» оприлюднила відеодокази того, що народний депутат України, «слуга» Трухін намагається підкупити поліцейського після резонансної ДТП, передає NNS, посилаючись на Детектор медіа. Тепер Давід Арахамія хоче вигнати його з партії.

Відео з нагрудної камери поліцейського свідчить про те, що нардеп просив правоохоронців відпустити його та пропонував гроші. При цьому він та пасажири його автівки, на думку поліцейських, мали ознаки алкогольного сп’яніння.

«Українська правда» опублікувала відеодокази, що народний депутат від «Слуги народу», обраний на окрузі на Дніпропетровщині, куди входять Кам’янське і Марганець, Олександр Трухін намагався підкупити поліцейських після резонансного ДТП 23 серпня 2021 року.

Видання знайшло поліцейського Сергія Петрика, який перший прибув на місце аварії. Він підтвердив, що відео – з його нагрудної камери.

На відео можна почути, як правоохоронці висловлюють побоювання, що Трухін може залишити місце ДТП, а також обговорюють, що кілька учасників аварії, в тому числі нардеп, мають ознаки алкогольного сп’яніння: «всі готові».

Трухін заявляє поліцейським, що він поспішає на урочистий захід у Верховній Раді, та каже: «Я тихенько піду. Я ось туди піду». Йому на це відповіли, що нікуди він не піде, бо свідки стверджують, що саме він був за кермом. Трухін сказав, що він не водій, на що отримав відповідь, що в цьому розбиратиметься слідча група.

«Ми пізніше знайдемося, і я тобі віддячу», – намагався домовитись із поліцейським Трухін. Той відповів: «Ми не знайдемося».

«Я пішов? Забери цих долб*ов, а я піду», – наполягав нардеп, а поліцейський при цьому вмовляв його стояти на місці.

Тоді Трухін запропонував, що вирішить ситуацію з головою МВС Денисом Монастирським та домовиться з потерпілими, що в них не буде претензій. Поліцейський на це сказав: «Якщо Монастирський мені подзвонить особисто, то я б із задоволенням. Я не можу, мені за це кримінальна відповідальність».

Після цього Трухін переліз через відбійник та пішов у ліс. Поліцейські пішли за ним. Нардеп знову попросився піти та сказав принести йому сумку з багажника, в якій, за його словами, лежить 150 тисяч. Поліцейські відмовлялись від грошей. Тоді нардеп намагався залишити місце ДТП зі своїм знайомим, якому викликали швидку. За словами Трухіна, з його товаришем було майже все гаразд, але він напідпитку.

Потім нардеп знову пропонував поліцейському хабар: «Принеси мені сумку з багажника… Там 150 тисяч… Я про всяк випадок відвантажу вам 150, просто як бонус». Правоохоронець нагадав, що слова нардепа фіксуються на камеру, Трухін на це сказав: «150 ось — це цукерок, шоколадок, печива, всього». Також він заявив, що нібито не робить нічого протиправного.

Після публікації відео «Слуга народу» опублікувала заяву голови парламентської фракції Давида Арахамії. Той заявив, що Трухіну не місце у фракції та партії.

«Ми чекали офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП, на місці якого бачили Олександра Трухіна. Але кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, ніж він може сказати у своє виправдання.

Мені і моїм колегам соромно за поведінку Олександра Трухіна. Це точно не те, із чим ми йшли на вибори й чого від нас чекають люди, які за нас голосували. Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії “Слуга Народу”. Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить – таке рішення однаково буде нами ухвалене, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить нам зібрати кворум і провести результативне голосування.

А в інших питаннях Олександр Трухін має співпрацювати зі слідством, щоб уже не нам, а суспільству дати відповіді на питання, які стосуються ДТП і всього того, що відбувалося після нього», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, аварія з участю автівки Трухіна сталася 23 серпня о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який у свою чергу протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп’яніння, але офіційного підтвердження цьому немає.

Сам Трухін підтвердив, що перебував на місці ДТП, однак не вказав, чи саме він був за кермом.

Внаслідок ДТП травми отримали шестеро людей, серед них двоє дітей, також серед постраждалих був голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник Роман Лишень.

Шефредактори низки ЗМІ повідомляли, що після публікації новини про ДТП з участю Трухіна на пошту прийшли з невідомої адреси пропозиції «на комерційних засадах» видалити матеріал про інцидент. За видалення новини про Трухіна сайтам пропонували мінімум 200 доларів, в залежності від «авторитетності видання».

Відео, на якому є докази того, що “слуга” Трухін намагався підкупити поліцейського

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