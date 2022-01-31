Водіїв перевірятимуть на алкоголь протягом трьох годин після ДТП – у Верховній раді зареєстровано законопроект №6558, яким запроваджується обов’язкова перевірка на алкогольне чи наркотичне сп’яніння учасників аварій із травмованими чи загиблими.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Верховної Ради.

Зазначимо, нині такий огляд проводиться на розсуд поліції.

У пояснювальній записці автори проекту закону вказують, що дорожні аварії – одна з головних загроз життю та здоров’ю українців.

За 10 місяців 2021 року в Україні сталося 2,3 тисячі ДТП із постраждалими, у яких 2 592 особи загинули. При цьому особливу небезпеку становлять порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Документом запроваджуються зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) та Кримінального процесуального кодексу, які зобов’язують проводити огляд водіїв на алкоголь та наркотики у разі ДТП із постраждалими.

Відповідно до законопроекту частина 1 ст. 266 КУпАП доповнюється таким пунктом:

«У разі дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої травмовано одну або більше осіб, огляд осіб, які керують транспортними засобами, за участю яких сталася така пригода, на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, проводиться обов’язково, незалежно від підстав вважати, що такі особи перебувають у зазначеному стані чи під впливом вказаних препаратів».

Також зміни стосуються статей 214 та 298-2 Кримінального процесуального кодексу України – запровадження обов’язкового медичного освідування на стан сп’яніння людини, яка вчинила ДТП із заподіянням потерпілому середніх, тяжких чи несумісних з життям ушкоджень. Проект пропонує, щоб поліцейські затримували таких водіїв і забезпечували перевірку на вміст алкоголю протягом трьох годин.

Зміни до статті 10 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» дозволяють проводити огляд на стан сп’яніння у відділеннях екстреної медичної допомоги лікарями широких профілів. Наразі такий огляд мають право проводити тільки вузькопрофільні лікарі, наприклад, наркологи.

Реалізація цього закону не вимагатиме додаткових витрат із державного чи місцевого бюджету, вважають автори документа.

Автором законопректу виступає народний депутат від партії «Слуга народу» Анатолій Гунько. Проект закону був внесений після смертельної ДТП у Бахмачі.

Йдеться про аварію, яка трапилась 18 грудня у Бахмачі на Чернігівщині. Тоді депутат бахмацької міської ради від фракції “Рідний дім” Віктор Міщук збив велосипедиста та намагався втекти з місця аварії, однак не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Велосипедист від отриманих травм помер дорогою до лікарні. Міщука підозрюють у тому, що на момент ДТП той перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Після аварії депутат відмовився від проведення медичного обстеження. Дозвіл на відбір сечі і крові на аналізи поліцейські отримали на наступний день після ДТП за ухвалою суду.

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