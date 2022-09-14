У НАБУ прокоментували скандал із нібито торгівлею краденою гуманітаркою у мережі АТБ.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) офіційно підтвердило непричетність мережі АТБ до ситуації з гуманітарною допомогою в Запоріжжі.

Як передає NNS, про це повідомило видання РБК-Україна з посиланням на відповідь НАБУ на запит компанії “АТБ-Маркет”.

Як говориться в відповіді НАБУ, “станом на момент отримання запиту зазначена у ньому особа не є працівником Національного бюро, а отже, НАБУ не несе відповідальності за зміст її заяв…”.

Окрім того, лідер вітчизняного ритейлу не згадується у жодних кримінальних провадженнях. Більш того, в НАБУ запевнили, що навіть процесуального статусу “фігурант кримінального впровадження” у чинному законодавстві України не існує.

“Хто саме та з якою метою намагався кинути тінь на бездоганну репутацію патріотичного бізнесу, лишається лише здогадуватись. Але розхитувати країну під час війни, намагатися вивести з рівноваги системний і соціально орієнтований український бізнес – питання, які потребують сьогодні пильної уваги з боку правоохоронних органів”, зазначили в компанії.

Своєю чергою, голова Ради директорів, генеральний директор корпорації АТБ Борис Марков закликав ЗМІ “не хайпувати на відомих брендах, отримуючи для себе тисячі хибних вподобайок і репостів”.

“Йде війна! У всіх нас є єдині спільні завдання та спільна мета – перемогти ворога, підтримати наших воїнів і державу у цій боротьбі”, написав він.

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