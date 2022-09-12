АТБ та “Сільпо” зробили заяву для покупців – про що мова

Мережі супермаркетів АТБ та “Сільпо” спростовують звинувачення у продажу нібито розкраденої за участю керівництва Запорізької області та міста Запоріжжя гуманітарної допомоги.

Про це NNS дізнався з повідомлення іtechua.

“Інформація, яка поширюється з боку одного з агентів НАБУ стосовно реалізації розкраденої у Запоріжжі гуманітарної продукції через магазини АТБ, не відповідає дійсності. Наведені у неї тези є неперевіреною інформацією, що свідомо вводять в оману клієнтів і партнерів компанії та широкий загал громадськості”, йдеться у заяві одного з рітейлерів.

В АТБ кажуть, що не мали і не мають жодних підписаних угод щодо постачання на реалізацію через свої магазини продуктів харчування та товарів першої необхідності гуманітарного спрямування від сторонніх постачальників.

“У свою чергу, корпорація АТБ неодноразово повідомляла громадськість про запуск додаткових імпортних поставок продуктів харчування та товарів першої необхідності з: Польщі,

Країн Балтії,

Туреччини,

Чехії,

Італії і таке інше. Ці товари, як і решта імпорту, компанія самостійно закуповує у західних партнерів-виробників і постачає безпосередньо до магазинів”, пояснили у компанії.

У компанії наголошують, що замовні фейкові повідомлення шкодять бездоганній діловій репутації добре знайомої кожному мережі АТБ, яка є майже ровесником української незалежності та в цей непростий воєнний час фактично стала форпостом продовольчої безпеки України.

Окрім того, в АТБ нагадали, що контролюючі органи неодноразово проводили відповідні перевірки у магазинах АТБ. Жодного факту реалізації гуманітарної продукції чи будь-яких порушень законодавства або етичних норм виявлено не було.

«АТБ жорстко засуджує будь-які дії посадових осіб щодо привласнення та нецільового використання гуманітарної допомоги, вважає такі дії неприпустимими, ганебними та негідними високого звання громадянина України», наголошується в заяві корпорації.

В свою чергу, в “Сільпо” також заявили, що занепокоєні та обурені бездоказовим звинуваченням в бік компанії від агента НАБУ щодо продажу гуманітарної допомоги у Запорізькій області.

“Ми не продаємо гумдопомогу в “Сільпо”, а продаємо лише те, що офіційно закуповуємо за ринковими цінами у постачальників в Україні та за кордоном. Відповідно, ми звертаємося до НАБУ за деталями та роз’ясненнями і готові всіляко сприяти слідству”, додають в компанії.

Рітейлер погоджується з тим, що продаж гумдопомоги є неприпустимим у будь-який час, тим більше під час російського військового вторгнення, та підтримуює “відкритість і пильність у цій сфері”.

“За шість місяців з початку великої війни ми домовилися з нашими іноземними партнерами про постачання 1333,7 тонни гуманітарної допомоги, яку в партнерстві з Мінсоцполітики та благодійним фондом за власний кошт завезли в Україну і роздали безкоштовно гостям в супермаркетах “Сільпо”. Ми знаємо, скільки сил і ресурсів забирає пошук та логістика гумвантажів, тому нам особливо болить за необґрунтовані звинувачення”, заявили в компанії.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України та Національне антикорупційне бюро провели більше 20 обшуків у Запорізькій міській раді, Запорізькій обласній військовій адміністрації, у складських приміщеннях та за адресами проживання ймовірно причетних до розкрадання гумдопомоги осіб.

Після цього Євген Шевченко, відомий як “позаштатний агент НАБУ”, заявив у себе в Facebook, що запорізькі посадовці розікрали в промислових масштабах майже всю гумдопомогу, яка надходила в регіон, і продавали її через торгівельні мережі АТБ і “Сільпо”.