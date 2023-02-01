Сім’я Юлії Тимошенко потрапила у великий скандал – ЗМІ повідомили деталі

Глава партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко та члени її родини (зять та його батько) стали фігурантами розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ), передає НСН.

Як пише OBOZREVATEL, стало відомо, що Артур і Леонід Чечоткіни практично мають монополію у постачанні продуктів харчування до Міністерства оборони.

Тепер зв’язок Тимошенко з держзакупівлями розслідують силовики. Як з’ясували співробітники БЕБ, кілька компаній з орбіти Юлії Володимирівни разом із фірмами бізнесмена Олега Атаянця ухилилися від сплати податків майже на 400 млн грн.

Чечоткіни та партнери: як заробляли на продуктах

Леонід та Артур Чечоткіни протягом кількох років завоювали фактично монопольне становище у постачаннях продуктів харчування Міністерству оборони. Більше того, за даними OBOZREVATEL, саме вони “зливали” інформацію на своїх конкурентів, які також отримували тендери на сумнівних умовах.

Другою особою, причетною до схеми із закупівлею продуктів, може бути одеський бізнесмен Олег Атаянц. Ймовірно, це земляк, одеський партнер сімейства Чечоткіних.

Офіційно Олегу Атаянцю належить низка підприємств, які займаються виробництвом продуктів. У деяких компаніях він залишається власником, в інших – залишився тільки в історичних даних. Серед них – “Агроресурсі”, “Агроземресурс”, “Буджак-1Л”, “Арогродукт”.

За інформацією OBOZREVATEL, до схемі із ухилянням від податків має відношення компанія “Ново-Постач” (підприємство також зареєстроване в Одесі). Тендери Міністерства оборони засекречені, тож відстежити участь у держзакупівлях за допомогою відкритих даних не можна.

Раніше його пов’язували з ТОВ “Воєнсервіс-волонтер”. Атаянц був співвласником ТОВ “Мезон-К” разом із колишнім власником “Воєнторгу” Андрієм Усенком. Компанія “Воєнторг-волонтер” отримала тендери на постачання харчування у Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській, Закарпатській, Рівненській, Львівській областях, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Харківській областях.

Реальні ж бенефіціари – сімейство Чечоткіних та їх впливова родичка Юлія Тимошенко.

“Компанії, переможці державних закупівель, у 2022 році постачали продукти харчування для державних структур… БЕБ перевіряє причетність до організації та діяльності злочинної схеми членів сім’ї народного депутата України, голови однієї із фракцій Верховної Ради”, йдеться у правоохоронців.

Схема працювала так: постачальники закуповували свій товар за готівку. А за документами такі операції проводили як закупівлі від інших підприємств (деякі з яких мають ознаки фіктивності. За результатами розслідування вже було накладено арешт на 800 млн.грн., які перебувають на рахунках компаній-постачальників. У ході слідчих дій детективи БЕБ провели 20 обшуків.

Тимошенко вже брала участь у схемах разом зі своїм зятем

Тимошенко раніше забезпечила своєму зятю вплив на “Державну зерново-продовольчу корпорацію”. Ймовірно, за право призначити свого менеджера до держкомпанії Тимошенко продала голоси депутатів своєї фракції. Так опозиційна “Батьківщина” дала 12 голосів за бюджет України на 2021 рік. Таке голосування – нонсенс. Опозиція традиційно не підтримує бюджету коаліції (або монобільшості), оскільки не бере на себе відповідальність за рішення влади. Наприклад, “Європейська солідарність”, “Голос” і навіть ОПЗЖ не дали жодного голосу “за”.

А фракція Тимошенко свої голоси віддала і незабаром отримала нагоду призначити керівника до Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗК). Юлія Володимирівна сама зізналася, що “рекомендувала” свою людину. “Я можу твердо сказати, що ми запропонували фахівця на цю посаду (глави ДПЗКУ. – Ред). Я думаю, що людина, яка очолює корпорацію, найближчим часом пишатиметься її роботою “, – сказала Тимошенко в ефірі одного з телеканалів у 2021 році.

І ось трохи менше ніж за рік менеджер Юлії Володимирівни Андрій Власенко з ганьбою спробував втекти з України, в корпорації викрили кілька великих схем, які призвели до мільярдних втрат. Більше того, як писав OBOZREVATEL, справами ДПЗКУ насправді займався зять Тимошенко Артур Чечоткін як неофіційний куратор. Ним також зайнялися правоохоронці (поки що безрезультатно).

Чечоткін після того, як став членом сім’ї експрем’єрки, дуже швидко перетворився на успішного бізнесмена. Він заробляв в Україні, робив усе проти чого виступала Тимошенко. Поки Юлія Володимирівна яро виступала проти ринку землі, її зять скупив 46 га на Київщині.

Після скандалу із відпочинком в ОАЕ Тимошенко організувала цькування журналістів. Наближені до неї блогери та депутати роблять усе, щоб змістити увагу від Юлії Володимирівни та дискредитувати журналістів. Тепер Тимошенко потрапила ще в один скандал. Навіть якщо корупцію з тендерами довести не вдасться, ухилення від податків на сотні мільйонів гривень – останній цвях у труну політичної кар’єри Тимошенко.

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