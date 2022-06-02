1 червня на Дніпро-Бузькому лимані знищено два швидкісні десантні катери російських окупантів.

Про це повідомляє оперативне командування “Південь”, передає NNS.

Як зазначається, катери росіян було знищено ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ.

За інформацією ОК “Південь”, російські окупанти сховали в Дніпро-Бузькому лимані два швидкісні десантні катери, які були в готовності до диверсійно-розвідувальних дій.

В ОК “Південь” додали, що у Чорному морі кількість кораблів, що загрожують ракетними ударами, зросла до трьох, десантних кораблів немає.

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