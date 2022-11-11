Шість пенсій авансом – хто і як може отримати виплати

В Україні пенсія виплачується у разі, якщо українець перебуває в межах країни. Водночас ті пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву та отримати одразу шість пенсій авансом.

Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду на офіційній сторінці у Facebook, передає NNS.

Хто може отримати шість пенсій авансом

“У разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за шість місяців наперед перед від’їздом за заявою з наступного місяця після зняття з обліку за місцем проживання”, йдеться у роз’ясненні ПФУ.

Відповідно до закону, пенсія в Україні виплачується у грошовій формі щомісяця до 25 числа через відділення акціонерного товариства “Укрпошта” або через банк за вказаним у заяві місцем проживання пенсіонера в межах України.

У разі перебування пенсіонера за кордоном пенсія виплачується в тому випадку, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

Додамо, що частина українців на тимчасово окупованій території залишилася без пенсій. Через російських загарбників не працюють ані банкомати, ані відділення “Укрпошти”.

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