Хто з українців може отримувати пенсію понад 10 тисяч гривень

Стало відомо, хто з українців може отримувати мінімальну пенсію понад 10 тисяч гривень.

Українці у Польщі отримують польські пенсії, а з початком війни кількість таких виплат зростає. Лише у вересні 3276 громадян України отримали польські пенсії. Сума, яку сплачує Польща у вигляді пенсій українцям, становить 3 млн злотих на місяць.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті На пенсії.

Щороку за польською пенсією звертається 200 осіб, але останнім часом все більше громадян одержують ці виплати.

Хто може отримати пенсію понад 10 тисяч гривень

За законом, пенсія від Польщі передбачена для українців, які працювали у цій країні та сплачували соціальні внески. Втім, для отримання пенсії потрібен стаж.

У 2012 році уряди України та Польщі уклали угоду про соціальне забезпечення, щоб українці отримували пенсії, зароблені в Україні. Але з початком війни ця угода набула нового застосування. Українці, які постійно проживають у Польщі, можуть отримувати від ZUS мінімальну пенсію, навіть за мінімальних соціальних внесків під час роботи в цій країні. Це можливо за умови, що вони мають такий трудовий стаж:

20 років – для жінок;

25 років – для чоловіків.

Мінімальна виплата зараз становить 1338,44 злотих (10460 гривень) на місяць, а з 2023 року вона становитиме 1588,44 злотих (12415 гривень).

Зазначається, що українці, які легально працювали у Польщі, можуть отримувати пенсії за періоди роботи в обох країнах пропорційно. Тобто частина пенсії буде розрахована в Україні, її виплачуватиме український Пенсійний фонд. Якщо наш громадянин пропрацює хоча б місяць у Польщі, матиме право також на польську пенсію за цей період. Отже, пенсіонер отримуватиме дві пенсії: українську за час роботи в Україні та польську – за період у Польщі, якщо має необхідний стаж. Втім, якщо у сумі пенсія менша за мінімальну польську, то Польща доплачуватиме різницю до 1338,44 злотих.

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