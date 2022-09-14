Що робити, якщо не буде світла, води та опалення через атаки рф

Що має бути у квартирі та приватному будинку, якщо через атаки рф не буде світла, води та опалення.

Про це NNS розповідає з посиланням на LIGA.Life.

Передивіться тривожну валізку

Ще до великої війни військовий журналіст і ветеран Олександр Махов (загинув як військовослужбовець 4 травня 2022 року у боях поблизу міста Ізюм) поділився порадами про те, що слід покласти у тривожну валізку, щоб залишитись на зв’язку, в теплі та з їжею.

Обов’язково подбайте про:

ліхтарик із запасними батарейками чи акумулятором;

заряджений павербанк (якщо родина велика, бажано декілька). Це допоможе залишатися на зв’язку;

спальник і каремат, що слугуватиме додатковим утепленням.

“Можна придбати туристичні газові пальники. Ціна – від 500 до 3 000 грн. Зазвичай вони мають маленькі газові балони, якими також слід запастися заздалегідь. Такий пальник допоможе зварити крупи, макарони, окріп чи навіть щось посмажити”, радив Олександр.

Щоби води було вдосталь, запасіться баклажками на 5 л і про всяк випадок придбайте пігулки для знезараження води.

Придбайте їжу легкого приготування

Махов радив запастися їжею з тривалим терміном придатності, легкістю у приготуванні й поживністю. Наприклад, обирайте ті гарніри (кус-кус, вівсянка і пюре швидкого приготування), які можна залити окропом на дві хвилини та їсти. Це допоможе зекономити воду й газ.

Також у пригоді стануть:

сублімована їжа, що зазвичай продається для мандрівників. Це готові страви в пакетиках, які можна залити окропом на 3-10 хв і споживати. Наприклад, можна придбати сублімований борщ або омлет;

тушкованка;

злакові батончики. Вони мають тривалий термін придатності та не потребують особливих умов зберігання;

горішки й насіння. Навіть якщо у вас закінчиться їжа, горішки й насіння – поживні продукти з високим вмістом жирів. Вони допоможуть позбутися голоду;

сухофрукти та сушені овочі – заміна свіжим.

Подбайте про додаткове джерело опалення

Жителям приватних будинків слід задуматись про купівлю резервного джерела опалення. Ним може стати твердопаливний котел з природною тягою. Він не потребує підключення до електромережі.

Ще одним можливим джерелом опалення може стати “буржуйка”. Проте експерти стверджують, що це кардинальний та аварійний варіант, що підійде лише жителям приватних будинків. Адже у квартирі немає можливості вивести продукти згоряння. Також є ризики пожеж.

“Встановити піч на дровах у підвалі багатоквартирного будинку, приєднаного до центрального опалення, також буде порушенням”, додає Олег Попенко, експерт з енергоринку й голова Спілки споживачів комунальних послуг.

ОСББ радять подумати про встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП). Це автоматизована модульна установка, що передає теплову енергію від зовнішніх теплових мереж (котельної) до системи опалення, гарячого водопостачання й вентиляції житлової будівлі. Чим нижча температура навколишнього середовища, тим вищу подачу тепла ІТП встановлює в будинок. І навпаки. Індивідуальні теплові пункти багато де є в Україні, вони недешеві, але окупаються за три-чотири роки.

Запасіться джерелами безперебійного живлення

Власник ТМ “Майстерня тепла” Ігор Кіянчук радить власникам приватних будинків запастись джерелами безперебійного живлення (акумулятора чи генераторами): “Це має стати нормою у вашому господарстві”.

“Генератор має бути щонайменше на 5 кВт, із запасом палива (наприклад, 50-100 л дизельного палива). Щоб могли холодильник підтримувати, і банально зарядити телефон”, пояснює Олег Попенко.

Якщо в будинку є газовий котел чи твердопаливний, зауважує голова ГО “Асоціація енергоаудиторів України” Вадим Литвин, треба насамперед не за “буржуйкою” бігти, а забезпечити котел безперебійним електропостачанням.

“Мають бути або акумулятори з блоком безперебійного живлення, або дизельні чи бензинові генератори. Адже повноцінний котел набагато ефективніший варіант для обігріву будинку, ніж “буржуйка”, пояснює Литвин.

Подумайте про деталі

Жителям приватних будинків Максим Карпаш, доктор технічних наук і проректор Університету Короля Данила, радить заздалегідь подбати про утеплення будинку й інші важливі деталі:

Поставте тепловідбивні екрани між стіною і батареєю. Це найпростіше.

Утепліть приміщення (заміна вікон, дверей, утеплення горища). “Можна купити мінеральної вати й утеплити дах. Це дасть хороший ефект”.

Подумайте про системи автономного живлення. Це можуть бути генератори (бензинові чи дизельні), сонячні батареї з акумуляторними батареями.

Якщо достатньо утеплений будинок, подумайте про заміну системи опалення, наприклад, котла на тепловий насос.

Встановіть геліоколекторні системи підігрівання води на даху. “Це відносно дешеві системи, що дозволяють підігрівати воду від сонця. За винятком дуже затяжних холодних туманних днів узимку, кілька годин сонця на день вистачатиме, щоб помитися”, – каже Карпаш.

Поставте термостат (пристрій дозволяє підтримувати задану температуру в приміщенні). “Вони на радіокеруванні, не треба додаткові дроти в приміщенні прокладати”.

Жителям квартир у цьому випадку буде складніше. Адже за відсутності й центрального опалення, й електрики, єдиний варіант – виїхати з квартири у приватний сектор.

Усі інші способи не спрацюють, переконує Попенко:

“Без електрики неможливе навіть подання холодної води на поверхи. Без тепла в будинку каналізація зупиниться, замерзне вода в трубах, не буде опалення. Будинок буде повністю нежиттєдіяльним”.

Утепліть тіло

Запасіться теплим одягом і ковдрами.

“Дотримуйтеся правила багатошаровості. Перший шар має облягати тіло. Наступний – вільніший. Також у пригоді стане термобілизна, що сприяє збереженню тепла тіла. Волога, що утворюється на тілі, виводиться через мембрану, а тепло утримується”, радить сімейна лікарка Анастасія Ходан і додає, що одяг не має бути затісним.

Натомість не намагайтесь себе зігріти алкоголем.

“Міцні напої мають короткотривалу здатність зігрівати. У перспективі алкоголь може призвести до переохолодження. Тому що певні процеси в організмі сповільнюються, і людина не так чітко відчуває холод”, наголошує сімейна лікарка Дарина Дмитрієвська.

Також не забувайте рухатись. Адже фізактивність покращує кровообіг, отже, зігріває.

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