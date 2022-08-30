Що має бути у портфелі школяра на випадок евакуації – рекомендації поліції

Діти, які навчатимуться офлайн, під час можливої евакуації чи спуску до укриття братимуть із собою наплічник. Він має бути укомплектований усім необхідним.

Про це повідомляє Патрульна поліція, передає NNS.

Що має бути у портфелі школяра на випадок евакуації:

пляшка чистої води;

поживні батончики, снеки;

нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);

телефон (за можливості) із зарядним пристроєм і павербанком;

індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);

комплект змінної білизни та одягу;

улюблена іграшка або річ.

Все інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо) має заздалегідь підготувати та забезпечити заклад освіти. Варто уточнити це заздалегідь у представника закладу.

«Важливо не перевантажувати наплічник школяра та зберігати у школі те, що дозволяє адміністрація», додали правоохоронці.

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