Скоро 1 вересня і в Україні почнеться навчальний процес. Скільки цього року коштує зібрати дитину до школи.

Залежно від ситуації з безпекою в кожному населеному пункті буде організовано очне, дистанційне або змішане навчання.

Як дізнався NNS із матеріалу УНІАН, на підготовку дитини до нового навчального року піде значна сума.

Скільки коштує шкільне приладдя

Ціни на портфелі варіюються від 300 до 2000 гривень, пенал без наповнення – від 40 гривень. Щоденник можна знайти і за 30 гривень, і за понад 100 (варто зазначити, що першокласникам вони не потрібні, адже оцінок і домашнього завдання у них немає). Кулькову ручку можна придбати за 5-15 гривень, прості олівці є і по 4 гривні, і по 30.

Ціна на зошити, звичайно, сильно варіюється залежно від товщини і оформлення: простий зошит на 12 аркушів можна придбати за 5 гривень, на 48 чи 60 аркушів – за 25-30 гривень. Альбоми для малювання теж бувають різної товщини, в середньому можна придбати за 30 гривень.

Для уроків мистецтва та праці потрібна ціла папка приладдя: кольоровий папір і картон, кольорові олівці, фарби та фломастери, пластилін з дощечкою, клей, ножиці тощо. За такий набір доведеться викласти в середньому 500 гривень (звісно, ціна залежить від бренду).

Також необхідно купувати обкладинки для зошитів і підручників. Набір з 10 обкладинок для зошитів коштує в середньому 30 гривень, для підручників слід шукати обкладинки окремо, в середньому вони по 15 гривень за штуку. До речі, набори таких обкладинок купувати не варто – підручники дуже відрізняються у всіх класах, і можна викинути гроші на вітер.

Підсумовуючи, можна сказати, що на канцтовари та шкільний рюкзак доведеться витратити не менше 1200 гривень.

Витрати на одяг

Інша стаття витрат – одяг та взуття для школи. Одразу слід зазначити, що шкільна форма за законом не є обов’язковою, тому доцільно купувати звичайний зручний одяг більш-менш ділового характеру.

Хлопчику знадобляться сорочки ( в середньому від 200 гривень), штани (від 300 гривень), джемпери чи светри (від 200 гривень), черевики (від 400 гривень), спортивний костюм для фізкультури (від 400 гривень) та кросівки (від 300 гривень). Такий комплект одягу обійдеться приблизно у 2000 гривень.

Для дівчинки можна придбати блузки (від 300 гривень), спідниці (від 200 гривень), сукню (від 400 гривень), туфлі (від 400 гривень), брюки (від 300 гривень), спортивний костюм (від 400 гривень) та кросівки (від 300 гривень). Комплект по одиниці кожного виду одягу та взуття обійдеться мінімум у 2300 гривень.

Стосовно одягу, для школи може підійти багато чого з повсякденного гардеробу дітей, тому у купівлі треба орієнтуватися на наявність чи відсутність певних речей, і вказані предмети одягу, як і ціни, є приблизними. А при онлайн-навчанні питання оновлення гардеробу відпадає саме по собі.

В умовах онлайн-освіти можна говорити і про необхідність техніки для самого навчання (комп’ютер, ноутбук чи планшет). Але, враховуючи те, що онлайн-навчання вже стало частиною нашого життя за пару років до цього через пандемію коронавірусу, можна припустити, що подібні гаджети вже є в сім’ях.

Батькам, які бажають бути на зв’язку з дитиною молодшого шкільного віку, варто придивитися до дитячих смарт-годинників, які є дешевшою альтернативою смартфонам. До того ж, такі пристрої не відволікатимуть увагу дітей під час навчання через відсутність ігор та інтернет-браузера, і при цьому батьки завжди зможуть зателефонувати дитині і побачити її місцезнаходження. Вартість таких гаджетів становить від 800 до 2000 гривень.

Як економно зібрати дитину до школи – поради

Збори дітей до школи завжди були досить фінансово відчутними для батьків. А в умовах війни, коли у більшості громадян скоротилися зарплати чи вони зовсім втратили роботу, а ціни на все стрімко зростають, купівля шкільного приладдя може бути дуже болісною для родинного бюджету.

Економічний експерт Сергій Костянтинов радить батькам школярів за можливості максимально використовувати минулорічні речі – як одяг та взуття, так і портфелі

Костянтинов рекомендує купувати товари українських виробників, оскільки через девальвацію гривні імпорт став відчутно дорожчим. Вітчизняних виробників в Україні вистачає, тому можна підібрати товар по кишені.

Ще один спосіб – долучити до шкільних зборів дитини родичів.

“Якщо у дитини день народження незабаром, можна попросити гостей дарувати не чергові іграшки, а гроші або необхідні конкретні речі для школи”, радить експерт.

Інший спосіб зекономити – знайти оптові інтернет-магазини. Зазвичай там продаються товари за відчутно нижчими цінами, але є мінімальна сума замовлення – наприклад, 1000 чи 2000 гривень тощо. Купівля на таких сайтах може стати вигідною, якщо обрати товари на весь навчальний рік із запасом, або якщо в родині двоє і більше школярів. Також можна об’єднатися із знайомими батьками, які збирають дітей до школи, і придбати необхідне разом.

Не слід цуратися і речей, що були у використанні. За об’явами в інтернеті можна знайти одяг, взуття чи портфелі у гарному стані, адже діти ростуть швидко, і батьки шукають способу позбутися зайвого за невелику вартість.

Таким чином, для збору дитини до школи з нуля, тобто з комплектом одягу та взуття, портфелем та усіма канцтоварами, батькам доведеться віддати не менше 3500 гривень. Легше буде за онлайн-навчання – можна обійтися лише канцтоварами приблизно за 800 гривень (старшокласникам – менше).

Зараз нам доступне велике різноманіття товарів на будь-який гаманець, і завдяки широкому асортименту батьки можуть підібрати шкільне приладдя на будь-який смак. Також не потрібно нехтувати порадами з економії та знижками, які часто пропонують магазини з метою заохочення покупців купляти саме у них.

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