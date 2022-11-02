Що буде пріоритетним для України після перемоги – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, яке питання буде пріоритетним для України після перемоги.

Про це він сказав під час інтерв’ю чеському телебаченню, передає NNS.

За слова Зеленського, після перемоги України у війні, яку проти нас почала росія, пріоритетним питанням в політиці нашої держави буде безпека.

Президент зауважив, що це буде позицією не лише нашої держави, але й інших країн.

“Після цієї війни особливо предметно всі будуть ставитися до безпеки. Я вважаю, що безпека буде пріоритетом номер один, сказав глава держави. – Ми розіб’ємо росію на нашій землі, але це не значить, що вона не повернеться через 10-20 років. Хочеться вірити, що вони (росіяни, – ред.) змінять своє відношення до світу і до свого суспільства”.

Зеленський зазначив, що українці повинні гарантувати свою безпеку усюди: на кордонах, у повітрі, на суші та у воді.

Він також розповів, що запропонував чеському прем’єру створити оборонні відносини між двома країнами, що допоможе гарантувати надійну оборонну систему для майбутніх поколінь.

Нагадаємо, попри сповільнення темпу контрнаступу ЗСУ на різних ділянках фронту, українські захисники поступово звільняють захоплені окупантами території. На думку колишнього командувача армії США Бена Ходжеса, повну деокупацію України буде здійснено до літа 2023 року. Генерал вважає, що взимку ЗСУ будуть у сприятливіших умовах, ніж ворог, оскільки воюватимуть на рідній землі з підтримкою населення в тилу.

Коли і на яких умовах завершиться війна в Україні – генерал США Бен Ходжес