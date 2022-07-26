25 липня 2022 року у Верховній Раді було зареєстровано проєкт Закону щодо повернення середнього заробітку мобілізованим працівникам.

Група народних депутатів внесли у Верховну Раду законопроект №7584 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо відновлення гарантій для працівників на час призову на військову службу та запровадження механізму державної компенсації видатків на оплату праці таких працівників на час призову, яким пропонується повернути можливість отримувати середній заробіток мобілізованим працівникам, передає NNS.

Ним законотворці планують відновити гарантії для працівників на час призову на військову службу щодо збереження виплати середньої заробітної плати роботодавцем, прописавши відповідні зміни у ст. 119 КЗпП.

Законопроєктом хочуть запровадити механізм державної компенсації роботодавцям витрат на оплату праці таких працівників на час призову.

Як це має відбуватися?

Роботодавцям зазначеної категорії працівників мають надати право на зазначені витрати з оплати праці у вигляді середнього заробітку призваним на військову службу працівників зменшити свої податкові зобов’язання із загальнодержавних податків і зборів, що зараховуються до державного бюджету України, протягом воєнного стану та 12 місяців після його припинення або скасування.

Передбачено також й інший механізм – надання на розмір таких витрат на оплату праці облігацій внутрішньої державної позики.

Нагадаємо, з 19 липня діє Закон № 2352-IX, яким скасували збереження середнього заробітку мобілізованим.

Нардеп пояснив, чому скасували збереження середньої зарплати мобілізованим