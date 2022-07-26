Нардеп пояснив, чому скасували збереження середньої зарплати мобілізованим

В Україні мобілізованим працівникам на час призову скасували збереження середньої зарплати.

Верховна Рада 1 липня ухвалила закон, який скасовує збереження мобілізованим громадянам середнього заробітку.

Як в ефірі інформаційного телемарафону пояснив народний депутат України Павло Фролов – автор ухваленого і підписаного президентом закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин” (№ 7251), це була пропозиція бізнесу, передає NNS з посиланням на ТСН.

“Цієї норми (про скасування середнього заробітку мобілізованим) не було в початковому законопроєкті, коли його вносили. Але поправка була вимушено ухвалена, оскільки зараз держава не компенсує бізнесу виплати середнього заробітку. Зараз дуже велике навантаження на бізнес через припинення логістики, проблеми з ринками збуту, проблеми з постачанням комплектувальних… Враховуючи зазначене, це була пропозиція бізнесу”, зазначив він.

Раніше одна із авторок поправки до закону, нардепка від “Слуги народу” Галина Третьякова також заявила, що мобілізовані під час служби в армії отримують достатнє фінансове забезпечення.

“Потрібно було знімати цей тягар із роботодавців, адже вони сплачують податки, за рахунок яких формується утримання наших військових, вони зараз ще виплачують заробітну плату, а ще потрібно, щоб вони розвивали економіку”, вважає Третьякова.

Нагадаємо, 1 липня український парламент ухвалив закон, який скасовує збереження мобілізованим середнього заробітку (№ 7251). Водночас за мобілізованим зберігається його місце роботи та посада. Президент України Володимир Зеленський 15 липня підписав відповідний цей закон.

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