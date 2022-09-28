Як самостійно розрахувати розмір пенсії – проста формула

Українці можуть самостійно розрахувати розмір пенсії. Потрібно знати лише свою зарплатню за останні три роки та страховий стаж.

У 2022 році аби вийти на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 29 років страхового стажу, у 63 роки для пенсії необхідно мати 19-29 років стажу, а у 65 років – 15-19 років стажу.

Як самостійно розрахувати розмір пенсії та що впливає на кінцеву цифру повідомляє NNS з посиланням на Факти ICTV.

Як розрахувати розмір пенсії

Розмір виплати залежить від зарплати за три останні роки, страхового стажу та сплачуваних страхових внесків.

Відповідно до закону про пенсійне забезпечення в Україні, пенсія розраховується за формулою:

зарплата x коефіцієнт страхового стажу = пенсія.

Зарплата – середній заробіток в Україні за останні три роки (зарплата/страховий стаж за місяці).

Коефіцієнт стажу розраховується як співвідношення суми місяців страхового стажу та величини позначки одного року страхового стажу (у відсотках). На сьогодні величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1%.

Щоб вирахувати середню зарплату, необхідно сумарний заробіток за останні три роки поділити на кількість календарних днів за цей період.

Ви отримає свій середньоденний заробіток, який потрібно помножити на кількість відпрацьованих місяців за останні три роки.

Аби вирахувати свій коефіцієнт потрібно загальну кількість років страхового стажу поділити на 100%.

Наприклад, якщо середній заробіток людини за останні три роки – 15 тис. грн, а загальний стаж – 29 років, то:

15 000 х 0,29 (29:100%) = 4 350 грн/місяць.

Що впливає на остаточний розмір пенсії

На розмір пенсій в Україні впливає:

загальний страховий стаж (включає лише ті місяці, за які роботодавець сплачував податки);

середня заробітна платня за останні три роки.

З розрахунків вище, можна зробити висновок, що чим вища зарплата у пенсіонера, тим більшу пенсію він отримуватиме.

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