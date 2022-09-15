Українцям можуть скоротити розмір виплат за лікарняними, але не всім

В Україні хочуть скоротити розмір виплат за лікарняними. Скорочення торкнеться громадян, які мають великий страховий стаж. Їм пропонують знизити відсоток середньої зарплати у сумі компенсації з тимчасової втрати працездатності.

При цьому є низка категорій громадян, яких таке обмеження не торкнеться. Крім того, виплати за лікарняними не знижуватимуть працівникам однієї галузі.

Такі нововведення містить законопроект № 8017, який зареєструвала у Верховній Раді група нардепів від опозиції та позафракційних, передає NNS з посиланням на today.ua.

Законопроектом пропонують внести зміни до деяких законодавчих актів, що стосуються загальнообов’язкового державного соціального страхування. Зокрема, автори законопроекту пропонують скоротити виплати за лікарняними громадянам, які мають великий страховий стаж (понад 8 років). Адже саме для них передбачено компенсацію тимчасової втрати працездатності у розмірі 100% від середньої зарплати. Так от, пропонують цей відсоток скоротити до 80.

Декому залишать колишні суми

При цьому є деякі категорії громадян, яких це скорочення не має торкнутися. Зокрема, як і раніше, виплачуватимуть 100% від середньої зарплати таким працівникам:

особам, віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

одному з батьків або особі, яка їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи;

ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та особам, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту”;

особам, які віднесені до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”;

донорам, які мають право на пільгу, передбачену статтею 20 Закону України “Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові”;

особам, реабілітованим відповідно до Закону України “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”, з числа репресованих у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі або примусового безпідставного поміщення здорової людини в психіатричний заклад за рішенням позасудового або іншого репресивного органу.

При цьому для них усе ж є обмеження за сумами виплат. Воно торкнеться тих громадян, які одержують високу зарплату. Розмір виплати за лікарняним не повинен перевищувати чотирьох мінімальних зарплат, встановлених на дату відкриття лікарняного листа. На сьогодні це становить 26 тисяч гривень.

Кому виплати не обмежуватимуть зовсім

Водночас, працівникам однієї галузі пропонують проводити виплати за лікарняними без обмежень. Йдеться про трудівників IT-галузі: штатний персонал IT-компаній та гіг-фахівців резидентів Дія.City.

Їм пропонують проводити виплати за лікарняними у повному розмірі їхнього місячного доходу, з якого було сплачено внески до Фонду соцстрахування. Причому стовідсоткову виплату гарантують незалежно від страхового стажу працівника, навіть якщо він значно менший за 8 років. І суму виплати не обмежуватимуть чотирма мінімалками, оскільки у більшості IT-шників зарплати значно вищі за 26 тисяч гривень.

Очевидно, такими преференціями для працівників цієї галузі хочуть заохотити ІТ-компанії показувати усі свої прибутки та не приховувати їх від податків.