Російський мобік кілька днів голодував, поки не потрапив у полон до ЗСУ.

Російські мобілізовані після потрапляння на передову розбігаються хто куди. Їм доводиться по кілька днів голодувати у пошуках виходу із ситуації.

Так один з мобіків кілька днів їв “дари природи”, поки не зустрівся із ЗСУ, які взяли його в полон, передає NNS.

“Я блукав кілька днів, їв сирі гриби, пив з калюжі. Перші три дні води не було взагалі, я збирав краплі з опалого листя, злизував. Бувало траплявся соняшник, я звідти збирав насіння і їв. Потім знайшов в ящиках, які покинули на позиціях, вичавлену пачку майонезу. там було трохи, я ним обмазав насіння і їв”, розповів українському журналісту Дмитру Карпенку окупант.

Журналіст назвав те, як виживав окупант “бомжуванням” і наголосив, що ось так почуває себе в Україні “друга армія світу”.

Нагадаємо, що російські військові можуть здатися в полон і зберегти своє життя. Телефони гарячої лінії “Хочу жить”: +380665803498 та +380931192984.

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