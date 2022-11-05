Мобік із росії встиг повоювати в Україні 1,5 години – тим самим він встановив своєрідний рекорд.

Українські захисники взяли в полон 27-річного окупанта, мобілізованого із Псковської області рф. Від моменту підготовки мобіка до першого бою й потрапляння в руки ЗСУ минуло лише півтори години.

Про це новоспечений загарбник зізнався в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Карпенку. Відео доступне на YouTube-каналі його колеги Володимира Золкіна, передає NNS.

На кадрах постає окупант Роман Олександрович Димиденков (у соцмережах – Роман Правдін), 09.05.1995 року народження. Він із міста Великі Луки Псковської області. До мобілізації працював на заводі, має сім’ю.

“Це рекордсмен із бойових дій. Найшвидший старт і найшвидше потрапляння в полон: від моменту, як його підготували, привезли на позицію – півтори години й полон”, зазначив журналіст.

Прикметно, що під час інтерв’ю полонений мобік лежав на ліжку у виправній установі й не вставав протягом години розмови. В нього видно подряпини на обличчі.

Він пояснив, що перед тим, як воїни ЗСУ запитали в нього: “Жити хочеш?” і взяли в полон, він отримав поранення – пересуватися може, але лікарі рекомендували йому постільний режим.

“Рекорд. 1 година 30 хв – і чмобік у полоні”, прокоментував “подвиг” росіянина журналіст і активіст Роман Бочкала.

У мережі також додали, мовляв, цьому російському окупанту можна присвоїти премію “найспритніший” мобік.