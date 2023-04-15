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Російські полонені вражають своїми “знаннями” про Україну та РФ (відео)

Журналіст
Російські полонені
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Російські полонені окупанти часом вражають своєю неосвіченістю й недалекоглядністю.

Один з рашистів, якого звати Іван Приходько, в українському полоні в інтерв’ю YouTube-каналу Володимира Золкіна заявив, що в Україні мешкає мільярд людей, передає НСН.

Так, інтерв’юер запитав у загарбника, чи усвідомлює він, яка чисельність населення України, на кого Росія напала. Відповідь Івана “вбила”:

“Думаю, мабуть, мільярд є”.

За даними ООН, населення Землі у листопаді 2022 року сягнуло позначки у 8 мільярдів осіб. Станом на 2021 рік, в Україні проживали майже 44 мільйони людей, що є лише 0,5% від загальної кількості населення планети. Ця цифра зовсім не відповідає припущенням росіянина, адже тоді б українці становили восьму частину людей на Землі.

 

Потім Приходько, побачивши реакцію журналіста, припустив, що населення всієї країни становить приблизно “500 мільйонів”. Та це ще не все: окупант не знав, скільки людей проживає у його рідній Росії.

Й лише коли окупанту показали карту, щоб порівняти розміри України та Росії, він був дуже здивований:

“У десятки разів більша! 140 млн? Ааа…”. Рашист так і не зміг відповісти, як така маленька Україна протистоїть величезній РФ.

Що відомо про полоненого росіянина

З інтерв’ю стало відомо, що 39-річний росіянин Іван Приходько родом з міста Саянськ Іркутської області Росії, що становить понад 5 тисяч кілометрів лише від Донецька.

До армії він працював слюсарем-монтажником, мав проблеми із зором. Однак це не завадило російським військовим мобілізувати чоловіка наприкінці вересня 2022 року.

На фронт чоловік потрапив перед Новим роком у складі мотострілецького батальйону, де був старшим стрільцем. Вже 1 квітня опинився в полоні

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