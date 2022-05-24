Російська армія наступає на чотирьох напрямках – Генштаб

Російська армія наступає на чотирьох напрямках – Донецькому, Лиманському, Сєвєродонецькому та Бахмутському.

Про це повідомляє в Генштаб ЗСУ, передає NNS.

“На Донецькому напрямку ворог продовжує вести активні наступальні дії, намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. На Лиманському напрямку противник… за підтримки артилерії та авіації, веде наступ у напрямку населеного пункту Лиман. На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку противник наступає в районах населених пунктів Липове та Білогорівка”, йдеться у зведенні Генштабу станом на 18.00 24 травня 2022 року.

У тимчасово окупованому Криму загарбники формують резервні підрозділи для ведення бойових дій на території України.

Ситуація на інших напрямках

На Сіверському напрямку загарбники продовжують прикривати ділянку українсько-російського кордону та обладнання опорних пунктів на території Брянської області. Росія завдала авіаційних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури в Сумській області.

На Слобожанському напрямку окупанти утримують зайняті позиції.

На Харківському та Слов’янському напрямках окупаційні війська активних дій не проводили, вели розвідку і працювали над відновленням наступу. Загарбники з артилерії обстріляли підрозділи Сил оборони в районі населеного пункту Циркуни. Також провели розвідку боєм у районі населеного пункту Пасіка, зазнали втрат і відійшли.

На Донецькому напрямку РФ завдала авіаційні удари по об’єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Краматорськ, Лиман та Слов’янськ.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснювали удари штурмовою та армійською авіацією. Тут не припиняються мінометні та артилерійські обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски і Мар’їнка.

На Південнобузькому напрямку активних бойових дій вороги не проводили. Обстрілювали наші війська з мінометів, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та вів контрбатарейну боротьбу. Завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Миколаївка.

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