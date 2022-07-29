Мільйон доларів кожному – росія має виплатити українцям компенсацію через війну

Росія має виплатити українцям моральну компенсацію через бойові дії, які розв’язала в Україні.

Полковник запасу, який перебував у полоні 2014 року, колишній радник керівника Донецької ОДА Роман Світан вважає, що у війні постраждали всі українці, і вони мають отримати по мільйону доларів кожний.

Ці гроші рф, а також її союзники мають сплатити всім без винятку громадянам України, навіть якщо ті не перебували на окупованих територіях та не втратили житло чи здоров’я.

Як передає NNS, про це Світан розповів в інтерв’ю ТСН.

“Те, про що я говорю, це компенсація морального збитку, на яку має право будь-який українець, у якого є український паспорт і який потрапив під цей тиск російської денаціоналізації. А практично всі українці є потерпілими в цьому випадку. Це моральна шкода, моральна компенсація”, сказав військовий. “А те, про що говорить уряд, вони кажуть про відновлення України, про якісь гроші, які мають компенсувати ті втрати, яких завдала рф інфраструктурі країни, якимось недоотриманим вигодам. Сюди ж можуть бути включені і такі приватні моменти, пов’язані з втратою роботи, здоров’я, якихось підприємств. Але це інше. Це дві різниці. Я кажу про моральну проблему, якої ми зазнали від цієї війни”, уточнив Світан. “Хоч в Криму, хоч в Донецьку, хоч у Києві, хоч у Берліні. Якщо людина мала український паспорт, значить рф, проводячи “операцію з денацифікації”, про яку вона оголосила, завдала моральної шкоди кожному українцю, кожному носієві українського паспорта, де б він не був”, зауважив полковник запасу.

Експерт висловив упевненість у тому, що росія ніколи не назве речі своїми іменами – війну війною, і уникатиме будь-яких виплат постраждалій стороні. Проте країну-агресора змусять визнати свою провину.

“Але її, за великим рахунком, і не запитуватиме ніхто. Якщо ми подамо до Міжнародного кримінального суду, він у будь-якому разі визнає – тут без варіантів – потерпілими фактично всіх українців. Далі відбувається арешт практично всіх активів рф плюс тих країн, які допомагали росії проводити цю “операцію”. Це може бути Білорусь, Іран, Китай. Після арешту активів, заморожування ці активи повинні будуть легалізуватися рішенням суду. Далі через банк-емітент чи будь-який український держбанк всім 40 мільйонам українців будуть розподілені порівну ці гроші, які заходитимуть як компенсація”, описав Світан ймовірний розвиток подій.

Він зауважив, що це може відбуватися від кількох років до кількох десятків років.

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