Росія погрожує зупинити Запорізьку атомну електростанцію, яку постійно обстрілює її ж армія, звинувачуючи при цьому Україну.

Зупинка Запорізької АЕС означатиме знеструмлення Півдня України. Заяву про зупинку роботи АЕС після порції звинувачень у “підготовці Україною провокації” зробили у російському міноборони.

Про це передає NNS з посиланням на 24 канал.

Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту російських військ ігор кирилов заявив, що якщо “Україна не припинить обстріли”, то окупанти можуть вивести 5 і 6 енергоблоки атомної електростанції у “холодний резерв”.

Такий крок означатиме зупинку роботи електростанції й, відповідно, знеструмлення Півдня, який електроенергією живить ЗАЕС.

При продовженні негативного розвитку ситуації, пов’язаної з обстрілами атомної станції Україною, може бути розглянуто питання про виведення в “холодний резерв” 5-го і 6-го енергоблоків, що призведе до зупинки Запорізької АЕС»,цинічно заявив кирилов.

Нагадуєо, росія окупувала ЗАЕС ще на перших етапах війни і утримує на її території військову техніку і боєприпаси. Також неодноразово фіксували обстріли здійсненні саме із території ЗАЕС.

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