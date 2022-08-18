У міноборони росії «анонсували» теракт на ЗАЕС 19 серпня, заявивши, що Київ «готує резонансну» провокацію на Запорізькій атомній станції під час візиту до України генсека ООН. Нібито 19 серпня ЗАЕС буде обстріляно з Нікополя, що знаходиться на протилежному березі Каховського водосховища.

Брехливу заяву зробили на офіційному рівні – її озвучив представник міноборони рф Ігор Конашенков, передає NNS, посилаючись на російські змі.

За словами Конашенкова, внаслідок «провокації» росія буде звинувачена у створенні техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС.

Конашенков заявляє, що для підготовки «провокації» командування оперативно-тактичної групи «Дніпро» розгорне в районі Запоріжжя посади радіаційного спостереження, а також організує тренування підрозділів 108-ї бригади тероборони, 44-ї артилерійської бригади та військових частин щодо дій за умов радіаційного зараження місцевості.

Підрозділи 704-го полку РХБЗ ЗСУ мають перебувати у готовності зафіксувати факт аварії на Запорізькій АЕС, а також проведення комплексу заходів щодо демонстрації ліквідації її наслідків, – каже офіційний представник мінубивства росії.

Також він заявив, що підрозділи 44-ї артбригади ЗСУ планують завдати ударів по території Запорізької АЕС з вогневих позицій, що знаходяться у Нікополі.

Ігор Конашенков, офіційний представник міноборони рф, назвав чутками доведений факт розміщення важкої техніки росіян на майданчику ЗАЕС і в прилеглих до неї районах. Він каже, що важких озброєнь ні на території станції, ні в прилеглих до неї районах російські війська не мають. Там, за його словами, знаходяться лише підрозділи охорони. А російська армія нібито лише забезпечує безпеку на ЗАЕС.

Ясно, що все вище озвучене – відверта і цинічна брехня. Адже весь світ бачив відео, де снаряди російських «Градів» летять з Енергодара у бік Нікополя, Марганця та інших населених пунктів. Але росію вже, мабуть, не хвилює реакція світу, а подібні заяви розраховані виключно на внутрішнього споживача, який переважно не здатен перевіряти інформацію і критично ставитися до того, що говорить влада.

На жаль, ми не можемо не звертати уваги на подібні заяви росіян, адже нерідко вони свідчать про підготовку до провокацій країни-агресорки, у яких вона заздалегідь звинувачує Україну.

Також дана заява росії може бути інформаційно-психологічною операцією ворога з метою нагнітання паніки серед населення.