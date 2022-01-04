Якщо потік мігрантів з Білорусі піде в Україну, то це створить ризики для безвізового режиму. Мігранти будуть прагнути потрапити в країни ЄС.

Про це голова Державної міграційної служби Наталія Науменко сказала в інтерв’ю РБК-Україна, передає NNS.

“Ми всі розуміємо, що мета цих мігрантів не Україна, а подальше переміщення в країни Європи. Існують певні ризики, пов’язані з цією ситуацією, зокрема це ризик втрати безвізу через наявність неконтрольованої міграції з України. Це ж якраз одна з умов призупинення безвізу”, сказала вона.

За її словами, Україна, звичайно, буде виконувати взяті на себе зобов’язання і приймати мігрантів в рамках реадмісії, “але знову ж таки виникатиме питання їх розміщення, ідентифікації та повернення в країну походження”.

Нагадаємо, на кордоні Білорусі з європейськими країнами вже декілька місяців перебувають тисячі мігрантів із країн Африки та Близького Сходу.

У листопаді криза загострилася: групи мігрантів намагалися прорвати кордон, Польща та Литва у відповідь запровадили режим надзвичайної ситуації. У нинішній кризі Європа звинувачує Олександра Лукашенка.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що міграційну кризу на кордоні Польщі та Білорусі спровокував президент РФ Володимир Путін. За його словами, це частина гібридної війни.

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