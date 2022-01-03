Байден і Зеленський знову зідзвонилися. Про що говорили?

Президент США Джо Байдена і президент України Володимир Зеленський провели чергову розмову на тлі можливого загострення російської агресії.

Про це повідомили у Білому домі, пише Громадське, передає NNS.

Речиця адміністрації Байдена Джен Псакі заявила, що вже з наступного тижня будуть проводити заходи щодо двостороннього діалогу зі стратегічної стабільності через Раду НАТО-Росія та в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Президент США вкотре підтвердив підтримку України та «дав чітко зрозуміти», що Сполучені Штати та їх союзники «нададуть рішучу відповідь», якщо Росія вторгнеться далі в Україну.

Також у США підкреслили свою прихильність принципу «нічого про Україну без України» та заявили про підтримку заходів зміцнення довіри для деескалації напруженості на Донбасі.

Володимир Зеленський зазначив, що обговорював із Байденом спільні дії України, США та партнерів зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації. Також говорили про реформи та деолігархізацію, вказує президент у Twitter.

Перша міжнародна розмова року із @POTUS доводить особливий характер наших відносин. Обговорили спільні дії 🇺🇦,🇺🇸 та партнерів зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію. Цінуємо непохитну підтримку 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2022

Нагадаємо, до цієї розмови із Зеленським Байден знову провів перемовини із президентом Росії Володимиром Путіним. Якщо на початку грудня розмова глав США та Росії на тлі стягування російських сил до кордонів України тривала дві години, то 31 грудня президенти говорили всього 50 хвилин.

За підсумками цієї розмови кожен залишився стояти на своєму: у Білому домі наполягали на зменшенні напруженості з Україною та попереджали про «рішучу відповідь», у Кремлі ㅡ вимагали затвердження так званих гарантій безпеки з боку США та НАТО та заявили нібито Байден обіцяв не розміщувати в Україні ударне наступальне озброєння.