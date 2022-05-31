Рибалка в Україні: за вилов якої риби оштрафують на 48 тисяч гривень

Щороку в певні періоди в Україні діють обмеження на ловлю риби, а подекуди – навіть повна заборона вилову. Зазвичай це відбувається у весняно-літній та осінньо-зимовий час, що зумовлено нерестом, але крім цього є й інші заборони.

Більш детально про це пише РБК-Україна, передає NNS.

Є види риби, які заборонено ловити через ризик їх вимирання. За порушення цього закону можна отримати величезний штраф.

Вилов якої риби заборонено

Так, на водоймах загального користування в Україні сьогодні заборонено вилов осетрових і їхніх гібридів.

А також, звичайно, не можна ловити види, занесені до Червоної книги України.

Залежно від кількості та виду риби, настає відповідальність за ст. 90 КУпАП. Розмір штрафу – від 340 до 510 грн з конфіскацією незаконно видобутого.

Крім зазначеної суми вам треба буде заплатити компенсацію заподіяної шкоди природі відповідно до рішення Кабінету міністрів України №1030.

Штрафи за вилов “забороненої” риби

Тому, якщо на ваш гачок потрапив один з цих красенів, відпустіть його на волю – бережіть природу України!