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Рибалка в Україні: за вилов якої риби оштрафують на 48 тисяч гривень

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Щороку в певні періоди в Україні діють обмеження на ловлю риби, а подекуди – навіть повна заборона вилову. Зазвичай це відбувається у весняно-літній та осінньо-зимовий час, що зумовлено нерестом, але крім цього є й інші заборони.

Більш детально про це пише РБК-Україна, передає NNS.

Є види риби, які заборонено ловити через ризик їх вимирання. За порушення цього закону можна отримати величезний штраф.

Вилов якої риби заборонено

Так, на водоймах загального користування в Україні сьогодні заборонено вилов осетрових і їхніх гібридів.

А також, звичайно, не можна ловити види, занесені до Червоної книги України.

Залежно від кількості та виду риби, настає відповідальність за ст. 90 КУпАП. Розмір штрафу – від 340 до 510 грн з конфіскацією незаконно видобутого.

Крім зазначеної суми вам треба буде заплатити компенсацію заподіяної шкоди природі відповідно до рішення Кабінету міністрів України №1030.

Штрафи за вилов “забороненої” риби

1

Стерлядь прісноводна – штраф 48 тисяч гривень

2

Марена дніпровська – штраф 820 гривень

3

Бистрянка російська – штраф 660 гривень

4

Рибець малий – штраф 348 гривень

5

Єлець звичайний – штраф 330 гривень

6

Карась звичайний (золотий) – штраф 330 гривень

7

Минь річковий – штраф 330 гривень

8

Йорж носар – штраф 165 гривень

9

Мінога українська – штраф 74 гривні

10

В’язь звичайний (з 2021 року) – штраф 136 гривень

11

Підуст звичайний (з 2021 року) – штраф 34 гривні

Тому, якщо на ваш гачок потрапив один з цих красенів, відпустіть його на волю – бережіть природу України!

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