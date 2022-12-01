Резніков заявив про “важкі місяці попереду”

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що попереду нас чекають важки місяці, бо росія все ще має значні ресурси для ведення війни.

Про це він сказав у відеозверненні під час Київського безпекового форуму, йдеться на офіційному сайті, передає NNS.

“Попереду – важкі місяці. Ворог ще має значні ресурси, але все більше ознак, що йому потрібна пауза за будь-яку ціну”, – наголосив він.

“Це найкращий доказ, що наша перемога не забариться, якщо ми зберігатимемо єдність та стійкість. Якщо вільний світ буде стійким і єдиним у прагненні зупинити зло, так і відбудеться”, – сказав міністр оборони.

Резніков зазначив, що ще дев’ять місяців тому російські війська були за 20 кілометрів від центру Києва.

“Але завдяки стійкості українського народу, мужності нашої армії та підтримці партнерів ми вистояли. І вже звільнили половину тимчасово окупованих росіянами територій”, – підкреслив він.

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