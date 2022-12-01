Названо нову стратегію Путіна – чи спрацює вона?

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав озвучив нову стратегію Путіна, та пояснив чи спрацює вона

Війська російського диктатора Володимира Путіна атакують цивільну та енергетичну інфраструктуру України, аби збільшити витрати на енергоносії та продовольство у світі, а потім спробувати розколоти коаліцію країн, які підтримують українців.

Про це повідомляє NNS

“Поки Україна продовжує набирати обертів на полі бою, президент Путін зосередив свій гнів і вогонь на цивільному населенні України”, – сказав держсекретар США Ентоні Блінкен..

Він зазначив, що за останні кілька тижнів Росія пошкодила понад третину енергетичної системи України та занурила мільйони українців у темряву та холод.

Ентоні Блінкен назвав нову стратегію Путіна

“Тепло, вода, електроенергія для дітей, для людей похилого віку, для хворих – це нові цілі президента Путіна. Він завдає їм серйозних ударів. Це знущання над українським народом є варварством”, – сказав держсек.

Блінкен додав, що атаки на цивільну інфраструктуру були частиною плану Путіна, щоб заморозити і заморити українців голодом, змусити їх залишити свої домівки, збільшити витрати на енергоносії та продовольство в усьому світі, а потім спробувати розколоти коаліцію держав, які підтримують українців.

“Президент Путін вважає, що якщо він зможе підвищити витрати досить високо, світ відвернеться від України, що він залишить їх напризволяще. Його стратегія не спрацювала і не спрацює”, – сказав Блінкен.

Так, за його словами, союзники усвідомлюють, що “захищати Україну означає прийняти важку ціну, але ціна бездіяльності буде набагато вищою”.

Державний секретар також зазначив, що дипломатія буде необхідною для повного припинення війни Росії в Україні, але додав, що “жорстокі напади Росії на українське цивільне населення є останньою демонстрацією того, що президент Путін зараз не зацікавлений у значущій дипломатії”.

Він підкреслив, що найкращий спосіб фактично пришвидшити перспективи справжньої дипломатії – це продовжувати підтримку України та схиляти поле битви на її користь. Це допоможе гарантувати, що Україна матиме сильну можливу переговорну позицію за столом переговорів.

У Повітряних силах заявляли, що російські віськові хочуть збільшити напрямки ударів по наземних цілях України, насамперед енергетичній інфраструктурі.

Окрім того, США планують найближчими днями надати Україні першу партію допомони для відновлення енергетичної інфраструктури.

Джерело

У Путіна закінчуються варіанти впливу на ситуацію в Україні – Bloomberg