Реєструвати SIM-карти потрібно за паспортом: в Україні набув чинності закон

Сьогодні, 1 січня 2022 року, в Україні набирають чинності зміни до закону про електронні комунікації – реєструвати SIM-карти буде потрібно за паспортом.

Українці повинні обов’язково реєструвати SIM-карти, “прив’язуючи” їх до паспортних даних.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт парламенту, передає NNS.

Законопроект передбачає, що кінцевий користувач зобов’язаний здійснити ідентифікацію у постачальника електронних комунікаційних послуг у порядку, встановленому правилами надання та отримання електронних комунікаційних послуг.

Законопроект надає перехідний період до 1 січня 2025 року, під час якого абоненти, які користувалися послугами оператора, зможуть ідентифікувати себе.

Після цього періоду постачальники електронних комунікаційних послуг призупиняють їх надання користувачам, які не підписали договір або не здійснили ідентифікацію.

Після двох місяців з моменту припинення, якщо користувач не уклав договір або не надав паспортні дані, комунікаційні послуги припиняють.

Пенсії, зарплати, податки і тарифи: що змінилось для українців з 1 січня