Путін швидше використає хімічну зброю, ніж ядерну – три аргументи від адмірала Ставрідіса

Ексголовнокомандувач силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс вважає, що Путін швидше використає хімічну зброю, ніж ядерну.

У своїй колонці для Bloomberg він навів три аргументи для підтвердження своєї тези, передає NNS з посиланням на zn.ua.

Аргумент №1

Експерт зазначає, що може скластися враження, начебто російського диктатора Путіна не хвилює міжнародна думка. Проте використання ядерної зброї матиме грандіозні наслідки у всьому світі.

“Він розуміє, що з економічної та дипломатичної точки зору він повинен утримувати Китай на своєму боці, а також зберегти економічні важелі впливу на країни Латинської Америки, Африки на південь від Сахари та Південної Азії”, зазначив Ставрідіс.

Аргумент №2

Використання ядерної зброї зробить контроль над ескалацією дуже важким, зазначає адмірал. Він пояснює, що Путін “любить своє життя і любить свою країну”, тому малоймовірно, що він захоче ризикувати всім цим, аби захопити Україну.

“У разі застосування ядерної зброї, західні ядерні держави стануть підвищеною готовністю, і ймовірність прорахунку, що веде до глобального обміну ударами, зростає”, зазначив Ставрідіс.

Аргумент №3

Путін міг би застосувати тактичну ядерну зброю проти конкретної мети у Києві, Одесі чи у Львові. Проте, за словами фахівця, диктатор все ще вірить у свою здатність захопити ці міста, тому він використовуватиме інші ресурси, зосередивши наступальну міць на конкретній меті.

Та Ставрідіс попереджає, що все ж існує ризик використання РФ хімічної зброї. Та й загалом він назвав виправданим занепокоєння щодо застосування Росією зброї масового знищення.

“Заходу буде важче остаточно приписати застосування хімзброї Путіну – його походження більш неоднозначне, а він уже заклав дезінформаційну основу у вигляді “американо-українських хіміко-біологічних програм”, піше Ставрідіс.

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