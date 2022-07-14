Путін готує “неприємний сюрприз” до нової сакральної дати – Жданов

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російський диктатор Володимир Путін до наступної сакральної для нього дати – 24 серпня – може підготувати українцям “неприємний сюрприз”.

Жданов зауважив, що до 24 серпня російська армія намагатиметься вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в інтерв’ю ТСН.ua, передає NNS.

“Російська Федерація, я думаю, що так. Вони будуть намагатися на 24 серпня вийти, припустимо, на кордони Донецької області, щоби хоча б виконати перше політичне завдання, яке поставив Путін – це Донецька та Луганська області в адміністративних кордонах. Для нас, я скажу так, головне – це не прив’язуватися до дат. Не повторювати помилок політичного керівництва війною. Росія, як завжди, буде готувати для нас неприємний сюрприз. Що вони придумають, важко спрогнозувати”, сказав експерт.

В цьому ж інтерв’ю Жданов висловив впевненість, що в липні буде тривати ще позиційна війна, а уже в серпні розпочнеться рух на фронтах або з українського боку, або з російського.

Експерт пояснив, що Росія намагатиметься закінчити наступальні дії до 11 вересня – до того, коли окупаційна влада запланувала провести так звані “референдуми” про приєднання окупованих українських територій до РФ.

“Восени може бути більше політичних подій, ніж воєнних. Ще місяць тому Путін казав, що “спецоперація” буде завершена через 120 днів, через 4 місяці. Це випадає орієнтовно на 1 жовтня. На 11 вересня вони хочуть призначити проведення “референдумів” на окупованих територіях, а для цього треба закінчити наступальні дії. Не можна готувати “референдум”, коли ти ще захоплюєш території. Ти повинен визначитися з кордонами, а потім готувати та проводити “референдум”. Тому я думаю, що Росія буде намагатися чимшвидше закінчити виконання політичних завдань, які вони перед собою поставили. Передусім, це взяття Донецької та Луганської областей в адміністративних кордонах, а потім уже буде підготовка. Але, знову ж таки, Росія не може зупинитися в наступальних діях. Як тільки вони зупиняються в наступальних діях, стають в оборону, ми починаємо завдавати вогневих ударів, тому їм потрібно постійно поповнювати свої війська для утримання цих рубежів. Якщо ми ще почнемо нарощувати зусилля, тоді ми можемо говорити, що настав час переходити в контрнаступ”, сказав Жданов.

За словами військового експерта, російські війська перебувають зараз в такому стані, що вони не можуть ані наступати, ані оборонятися.