Путін розповів, чому російські війська відійшли від Києва

Війська рф після повномасштабного вторгнення в Україну відійшли від Києва, щоб «створити умови для переговорів».

Про це завив президент росії володимир путін, передає NNS з посиланням на російський Інтерфакс.

За словами російського диктатора, на переговорах у Стамбулі сторони «фактично досягли угоди, залишилося її лише парафувати».

Путін також сказав, що для «реалізації цих домовленостей» російські війська відійшли від Києва.

Однак глава кремля звинуватив Україну у «невиконанні домовленостей» і заявив, що не бачить готовності Києва до «мирного врегулювання».

«Для того, щоб створити ці умови (для переговорів), наші війська відійшли з центру України, з Києва. Київська влада відмовилася від виконання цих домовленостей, хоча їх було практично досягнуто. Кінцевий результат залежить не від посередників, а від сторін, що домовляються виконувати угоду. Ми бачимо, що такого бажання у київської влади немає», заявив путін.

Раніше повідомлялося, що рф погрожує більш жорсткими умовами для України в разі відновлення переговорного процесу.