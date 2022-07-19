У росії погрожують “більш жорсткими вимогами” на переговорах з Україною

У росії вкотре заговорили про відновлення переговорів з Україною і одразу ж почали погрожувати «більш жорсткими вимогами».

Про «посилення умов заявив член російської делегації на переговорах Лєонід Слуцький, передає NNS з посиланням на російський Інтерфакс.

За його словами, «більш жорсткі умови» будуть стосуватися як їх суті, так і часу виконання.

«Сьогодні умови з нашого боку будуть більш жорсткими і по демілітаризації, і по денацифікації, більш жорсткі по суті і за часом їх виконання. Підкреслюю, що це в тому випадку, якщо переговорний процес відновиться», заявив Слуцький.

Російський депутат каже, під час переговорів українська сторона уникала питання визнання незаконних збройних формувань «Л/ДНР», пропонуючи різні «непрямі варіанти».

«На момент переговорів українська сторона вислизала з цього питання, пропонувала різні, як їм здавалося, компроміси», заявив Слуцький і додав, що Київ пропонував варіанти визнання «на кілька років тощо».

За його словами, у цьому питанні є багато нюансів, пов’язаних і з кордонами, і з фактором часу.

Нагадаємо, 17 травня українська сторона підтвердила призупинення переговорів з Росією щодо мирного врегулювання. За словами радника ОП Михайла Подоляка, на це було три причини: Москва не демонструє розуміння сьогоднішніх процесів у світі, не усвідомлює, що в будь-якому сенсі війна йде вже не за її правилами, графіком чи планами, а також не може відмовитися від нагнітання на внутрішньому ринку.

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