Кулеба назвав умови відновлення мирних переговорів з росією

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відновлення мирних переговорів з росією можливе лише після її поразки на фронті.

Про це Кулеба розповів у інтерв’ю Forbes, передає NNS.

За його словами, жодних переговорів про мир наразі немає з вини російської сторони.

“Статус мирних переговорів – це удар по Вінниці, удар по Миколаєву, удари по Харкову, інших містах і штурмові дії росіян на сході України. Росіяни як мантру повторюють: “З 24 лютого наші цілі залишилися незмінними, змінився лише спосіб їхнього досягнення”. Спосіб із фронтальної атаки на Україну з метою одномоментного знищення було змінено на концентровані удари і просування зі сходу. Але ціль залишилася незмінною – знищити нас”, сказав Кулеба. “Кожною такою заявою росіяни демонструють не готовність до переговорів, а незмінність кінцевої мети цієї операції – знищення України. Жодних переговорів про мир станом на зараз немає з вини російської сторони, і ніхто на цю тему не зустрічається”, додав Кулеба.

Він наголосив, що задля відновлення переговорів, Україні спочатку необхідно змінити ситуацію на фронті.

“Всі розуміють, що переговори безпосередньо привʼязані до ситуації на фронті. Я всім партнерам кажу просту річ: «За стіл переговорів росія має сісти після поразки на полі битви. Інакше це буде знову мова ультиматумів. Президент України Володимир Зеленський дотримується в цьому питанні принципової позиції. Він не виключає можливість переговорів, але зараз для цього немає підстав, з огляду на агресивну поведінку росії. Він дуже чітко прокомунікував це з лідерами країн, які натякали на переговори. Ці лідери теж перестали про це говорити”, зазначив Кулеба.

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