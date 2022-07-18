Кулеба назвав умови відновлення мирних переговорів з росією

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відновлення мирних переговорів з росією можливе лише після її поразки на фронті.
Про це Кулеба розповів у інтерв’ю Forbes, передає NNS.
За його словами, жодних переговорів про мир наразі немає з вини російської сторони.
“Статус мирних переговорів – це удар по Вінниці, удар по Миколаєву, удари по Харкову, інших містах і штурмові дії росіян на сході України. Росіяни як мантру повторюють: “З 24 лютого наші цілі залишилися незмінними, змінився лише спосіб їхнього досягнення”. Спосіб із фронтальної атаки на Україну з метою одномоментного знищення було змінено на концентровані удари і просування зі сходу. Але ціль залишилася незмінною – знищити нас”,сказав Кулеба.
“Кожною такою заявою росіяни демонструють не готовність до переговорів, а незмінність кінцевої мети цієї операції – знищення України. Жодних переговорів про мир станом на зараз немає з вини російської сторони, і ніхто на цю тему не зустрічається”,додав Кулеба.
Він наголосив, що задля відновлення переговорів, Україні спочатку необхідно змінити ситуацію на фронті.
“Всі розуміють, що переговори безпосередньо привʼязані до ситуації на фронті. Я всім партнерам кажу просту річ: «За стіл переговорів росія має сісти після поразки на полі битви. Інакше це буде знову мова ультиматумів. Президент України Володимир Зеленський дотримується в цьому питанні принципової позиції. Він не виключає можливість переговорів, але зараз для цього немає підстав, з огляду на агресивну поведінку росії. Він дуже чітко прокомунікував це з лідерами країн, які натякали на переговори. Ці лідери теж перестали про це говорити”,зазначив Кулеба.
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