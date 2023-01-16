Путін планує розпочати велику війну, якої ще не було. Захід про неї не здогадується – Ілларіонов

Путін планує розпочати велику війну, якої ще не було. Про це розповів президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов, передає НСН.

За його словами, зараз є безліч ознак того, що триває підготовка до зовсім іншого етапу війни, масштаби якої виходять на зовсім інший рівень. Він вважає, що цей етап може початися практично будь-якого дня.

“Підготовка розпочалася 17 вересня. Протягом трьох місяців тривала неймовірна за інтенсивністю підготовка до переходу до нового етапу війни. На відміну від угруповання, яке було задіяне до 24 лютого 2022 року (приблизно 220 тис. – ред.), сьогоднішнє угруповання, ймовірно, нараховує втричі більше – 600–700 тис. І вони озброєні не гірше, ніж це було рік тому. До того ж, за заявами Путіна, зараз використовуватимуть зброю, яку до цього часу на полі бою не використовували”, розповів він.

За його припущеннями, найбільша нарада, яка ухвалила рішення про перехід до нової стадії війни, відбулася 15 грудня. Про це ніхто ніде не писав, бо це була закрита інформація. За його словами, від того дня і Путін, і верхівка російського керівництва, і Генштаб і всі військові працюють 24 години на добу.

“Путін щодня проводить величезну кількість зустрічей, нарад і заходів із військовими. Зокрема, у Мінську він проінспектував готовність російського угруповання для наступу на Україну з півночі. І отримав останнє запевнення від Лукашенка, що жодних сюрпризів із його боку не буде”, зауважив Ілларіонов.

На його думку, західні партнери України не підозрюють про підготовку Росії до масштабної війни.

“В нас залишаються підстави припускати, що вони знають про це й передають інформацію українцям закритими каналами. Або ж українці передають інформацію Заходу. Рік тому багато речей теж здавалися нереалістичними, але повномасштабне вторгнення відбулося. Не можна недооцінювати намірів і мотивації противника”, впевнений президент Інституту економічного аналізу.

Путін планує розпочати велику війну, якої ще не було

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