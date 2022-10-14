Нова пошта запустила зручну послугу “Пункт передачі”. Тепер у поштоматі можна буде залишити речі для іншої людини. По суті, це нагадує тимчасову камеру зберігання, якою можуть скористатися як відправник, так і одержувач, або “мобільне поштове відділення”.

Як працює сервіс і що потрібно, щоб скористатися послугою розповідає NNS з посиланням на НП.

Нова послуга “Пункт передачі” є зручним способом передачі речей: ключі, зарядки, девайси, книги, закрутки, м’ячі, зимове взуття та інші не надто габаритні посилки, які умістяться в скриньку найближчого поштомата – у вашому під’їзді або поряд з будинком.

Зазначимо, що в НП влітку анонсували запуск такої функції, і тепер сервіс вже запрацював.

При оформленні електронної накладної в мобільному додатку для відправки з поштомату, можна вибрати для відправки та отримання один і той самий поштомат для того, щоб активувати послугу “Пункт передачі”.

Як скористатися послугою

Відкрийте мобільний додаток “Нова пошта” та натисніть “Створити посилку”

Для відправлення виберіть зручний для вас поштомат

У віконці “Місце отримання” виберіть той самий поштомат, який вказано для відправлення

Вкажіть дані отримувача, розмір комірки, опис посилки та створіть електронну накладну

Отримувачу надійде повідомлення на телефон з інформацією, що для нього залишили відправлення в поштоматі

Залишена вами посилка перебуватиме у поштоматі три дні – і якщо до цього часу її ніхто не забрав, то працівник Нової пошти відправляє її до найближчого відділення.

Тоді, щоб отримати посилку у відділенні, одержувач повинен продиктувати оператору код отримання з повідомлення та номер експрес накладної, або скористайся додатком “Нова пошта”, відсканувавши штрих-код, та здійснити оплату, щоб її забрати.

Які розміри посилки

Надіслати можна будь-що, головне, щоб розміри предмета не перевищували 40x60x30 см, вагою не більше 20 кг, а оголошена вартість – не більше 10 тисяч гривень.

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