ПриватБанк та Payoneer запустили нову функцію та виплачуватимуть клієнтам 1000 гривень на банківську картку та 50 доларів США на аккаунт Payoneer.

Як передає NNS, про це повідомили в пресслужбі банку.

Розповідаємо подробиці про те, хто отримає згадані кошти та за яких умов.

Нова функція «Запит платежу»

Державний ПриватБанк та платіжна система Payoneer у Приват24 запустили послугу «Запит платежу». Це новий зручний спосіб отримувати оплату за виконані послуги, який дозволяє фрілансерам легко надіслати платіжний запит, а їх клієнтам – швидко здійснити оплату.

Щоб виставити інвойс, тепер достатньо вибрати баланс та натиснути кнопку «Запитати платіж», запити на оплату можна надсилати компаніям у всьому світі.

«Наприклад, фрілансер може надіслати запит на оплату за послуги веб-розробки клієнту, якому він створює веб-сайт. Щойно ви заповните деталі свого запиту, ми надішлемо вашому клієнту електронний лист від вашого імені з інформацією про спосіб оплати (ви також отримаєте копію для обліку). Ваш клієнт може вибрати бажаний спосіб оплати та надіслати кошти безпосередньо на ваш аккаунт Payoneer», пояснила керівниця напрямку переказів ПриватБанку Марія Страшко.

Умови акції від ПриватБанк та Payoneer

З 10 серпня 2022 року і до 10 лютого 2023 року, ПриватБанк та Payoneer заустили акцію, в рамках якої виплачуватимуть 1000 гривень на картку та 50 доларів на акаунт Payoneer клієнтам, які створили аккаунт через Приват24 після 28 квітня 2022 року та протягом одного з етапів акції переказали кошти з Payoneer на картку фізичної особи або валютний рахунок ФОП на суму від 1 тисячі доларів США (в еквіваленті).

У травні ПриватБанк інтегрував сервіс Payoneer в Приват24, що дозволило клієнтам швидко, зручно та без додаткових комісій переказувати кошти на рахунки та картки ПриватБанку.

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