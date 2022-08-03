ПриватБанк запустив акцію для українців, які одержують виплати від міжнародних організацій

ПриватБанк разом із Mastercard запустив акцію для додаткової підтримки громадян України, які отримують на банківські картки допомогу від міжнародних організацій.

Акція «Підтримки багато не буває» триватиме до 31 січня 2023 року.

Кожний учасник, котрий виконає умови акції, може отримати поповнення рахунку мобільного на 50 гривень. Також учасники акції додатково візьмуть участь у розіграші одного з 300 подарункових сертифікатів на 5000 гривень. На ці цілі виділено понад 5 млн грн.

Про це NNS дізнався з повідомлення пресслужби ПриватБанку.

Учасники повинні зареєструватися в акції на сайті, отримати виплату від міжнародних організацій на картку Mastercard від ПриватБанку (через PrivatMoney, MoneyGram, Western Union або автоматичне зарахування на картку) та зробити як мінімум дві транзакції на загальну суму від 500 грн. з карток Mastercard від ПриватБанку.

«Якщо ви ще не подали заявку на отримання допомоги, то зробіть це на сайті єДопомога, зазначивши IBAN картки Mastercard від ПриватБанку. Якщо картки Mastercard у вас немає, то ви можете відкрити її в Приват24», йдеться у повідомленні банку.

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Грошову допомогу на картку ПриватБанку можна отримати від Агентства ООН у справах біженців в Україні – через PrivatMoney, Гуманітарної організації ООН – через Western Union, Міжнародного комітету Червоного Хреста – через PrivatMoney, Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця – через MoneyGram, Міжнародної організації Red Rose CPS – через MoneyGram, Товариства Червоного Хреста за програмою «Притулок» – через PrivatMoney.