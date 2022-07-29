ПриватБанк несподівано заблокував кредитку – яке пояснення

ПриватБанк несподівано заблокував кредитку, як це пояснили співробітники банку.

Багато клієнтів ПриватБанку з прифронтових районів отримали повідомлення, що “доступ до кредитного ліміту тимчасово обмежений через ризик невиконання кредитних зобов’язань”. Це торкнулося навіть людей із гарною кредитною історією.

Як стало відомо NNS, про це повідомив клієнт ПриватБанку на сайті “Мінфін”.

“Кредитним лімітом (який у лютому сильно урізали), користувався дуже обачно, в основному для оплати комуналки, платежі вносив вчасно. На сьогоднішній день боргу не було. Не треба розповідати тут про особливі алгоритми для встановлення кредитного ліміту. Таке ставлення зараз до багатьох жителів прифронтових регіонів”, бідкається він.

Чоловік додав, що в умовах війни на кредитний ліміт багато хто розраховує у складних ситуаціях, а державний банк безпідставно виявляє недовіру своїм клієнтам.

У відповідь співробітники ПриватБанку написали, що можливість використання кредитних коштів тимчасово призупинено, що “продиктовано поточною ситуацією, яка є форс-мажорною”. У банку додали, що обмеження буде знято “як тільки ситуація стабілізується”.

Про позбавлення доступу до кредитного ліміту також повідомляють мешканці окупованих Росією територій України.

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