На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники проводять псевдореферендуми. Стало відомо, які країни допомагають в цьому.

Білорусь, Сирія, Єгипет, Бразилія, Венесуела, Уругвай, Того та Південно-Африканська Республіка фактично стали співучасниками фейкових референдумів, які рф проводить на окупованих територіях України. Представники цих країн взялися виконувати роль “іноземних спостерігачів”, щоб спробувати легітимізувати злочинні дії Кремля.

Як передає NNS, про це 24 вересня повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що правоохоронним органам та іншим зацікавленим відомствам вже відомі імена цих осіб.

“По суті, вони беруть участь у колективному злочині проти суверенної незалежної держави України. Окрім поіменного списку всіх учасників цього злочину, в розпорядженні українських органів влади є також точні адреси всіх псевдодільниць, кількість прикріплених до них псевдовиборців, детальні маршрути, якими окупанти збираються курсувати для збору голосів, навіть номери їхніх машин та дані водіїв”, сказано у заяві.

У Мінреінтеграції нагадали, що референдуми на тимчасово окупованих територіях абсолютно незаконні як за законами України, так і міжнародно-правовими документами.

Так само незаконні в’їзд, перебування та здійснення якоїсь діяльності так званих іноземних спостерігачів на тимчасово окупованих українських територіях.

“Звертаємося до іноземців: всі, хто наважиться потурати злочинцям, самі стають злочинцями! Уникнути відповідальності не вдасться!”, попередили у міністерстві.

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