Через повномасштабне військове вторгнення рф в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. На службу до армії призивають військовозобов’язаних чоловіків від 18 до 60 років.

Адвоката Ростислав Кравець, голова профспілки «Українська незалежна фундація юристів», голова АТ «Кравець і партнери» розповів виданню, хто має право проходити військову службу за місцем проживання.

Про це NNS дізнався з повідомлення zn.ua.

Експерт пояснив, що відповідно до ст. 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», деякі категорії осіб можуть проходити військову службу лише добровільно за власним бажанням та за місцем проживання. До них належать люди з інвалідністю, багатодітні батьки, або ті, що мають дітей-інвалідів.

«Найчастіше цього не дотримуються. Наприклад, така людина, прописана у Львівській області, воює під Слов’янськом на Донеччині. Якщо вона має таке бажання, вона може звернутися з відповідним рапортом до командира частини, вказавши, що має служити тільки в регіоні, де зареєстрований. І його тоді повинні перевести», резюмував Кравець.

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