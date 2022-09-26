Чи оголосять в Україні додаткову мобілізацію на тлі мобілізації в рф

Чи потрібно в Україні оголошувати додаткову мобілізацію, тоді як у росії триває часткова мобілізація.

Україна розумно ставиться до питань мобілізації та не збирається наразі призивати додаткових людей на фронт. Тоді як метою російських фейкових «референдумів» є, зокрема, набрати гарматного м’яса на тимчасово загарбаних територіях.

Про це радник глави ОПУ Михайло Подоляк сказав в інтерв’ю програмі Tagesschau німецького телеканалу ARD, передає NNS з посиланням на Укрінформ.

«Сьогодні на окупованих територіях немає законної акції під назвою «референдум», натомість є пропагандистська акція під назвою «референдум». А оскільки референдуму ми не бачимо, то й наслідків не очікуємо», констатував український чиновник.

Водночас він визнав, що негативним наслідком усе ж буде те, що чоловіків на цих територіях мобілізують.

На запитання, чи не планує Україна відповісти на мобілізацію в рф подібним кроком у себе, Подоляк заявив, що на відміну від рф, Україна – прагматична країна , яка «дивиться на математику війни», а отже точно знає, де скільки людей має бути. Беруться також до уваги підготовка та моральний стан.

«Ми вже створили резерви через систему територіальної оборони і будемо активно використовувати ці резерви. Ми не маємо сьогодні оголошувати додаткову мобілізацію. У нас є все, і ми готові до більшої кількості російських військових», запевнив радник глави ОПУ.

Він зауважив, що багато хто не розуміє, яка форма війни ведеться сьогодні в Україні: у нас не так багато втрат серед військових, порівняно з рф, якій неважливо, скільки її людей гине, «тому що, на відміну від росії, ми боремося більш креативно». росія спрямовує 90 відсотків власної військової потужності на напади на цивільні міста, її удари вражають не стільки військових, скільки цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру та цивільне населення.

«На сьогодні повністю знищено та видалено з карти більш як 1200 населених пунктів», навів страшну статистику Подоляк.

Він запевнив, що наступ ЗСУ не зупинився і пообіцяв, що незабаром можна буде чекати позитивних новин з фронту. При цьому Подоляк підкреслив, що для інтенсивного прориву лінії оборони російської армії, наступним кроком буде відвоювання територій і знищення збройних сил рф, а для цього потрібна певна кількість бронетехніки, зокрема, танки – саме не радянські танки (Т-55, Т-64, Т-72), які є неефективними, а машини західного зразку, такі як Leopard 2.

Радник керівника ОПУ закликав Німеччину, якщо вона хоче взяти на себе лідерську роль та якнайскорішого завершення війни, надати Україні такі сучасні танки. На зауваження, що українські солдати, мовляв, потребуватимуть багато часу на опанування такою технікою, Подоляк запевнив, що українці можуть навчитися користуватися будь-якою зброєю «з шаленою швидкістю» , І що для нас «немає нічого неможливого». При цьому він зробив комплімент німецьким партнерам, додавши, що «ми вчимося всьому дуже швидко, тому що німці стояли на нашому боці».

Подоляк також відкинув обґрунтування Берліна – не надавати танки через побоювання «ескалації» війни.

«Ескалації немає. Є Україна, яка має право захищати свою територію. Ми хочемо відновити мир, який росія неодноразово порушувала, порушувала міжнародне право протягом останніх років. Для цього потрібна підтримка звичайним озброєнням», закликав Подоляк.

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