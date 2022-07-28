Прогноз погоди на серпень – яким буде останній місяць літа

Синоптики дали прогноз на серпень 2022 року, вони прогнозують, що останній місяць літа буде теплішим, ніж зазвичай.

Температура повітря буде на 1,5-2° вищою за норму. Про це NNS стало відомо з прогнозу Українського гідрометцентру.

Прогноз на серпень 2022 року

Середня місячна температура передбачається 20-25° тепла, в Карпатах 17-19°, що на 1,5-2.0° вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 32-72 мм, в Карпатах 86-110 мм, що в межах (80-100%) норми.

Коротка кліматична характеристика серпня

Середня місячна температура серпня складає 18-22°, у південних, південно-східних областях та в Криму мiсцями 23-24,8°, у гірських районах 16-19°, на високогірʼї Карпат 13°.

Абсолютний максимум температури становить 35,7-39,8°, у південних, східних, більшості центральних, Тернопільській та Чернігівській областях місцями 40-42°, в гірських районах 30,2-35,6°, на високогірʼї Карпат 26,9-27,8°.

Абсолютний мінімум температури – 0-7° тепла, на півдні Одеської, Херсонської областей та Криму місцями 8-13° тепла, в Карпатах, північних, Волинській, Харківській, Луганській та Запорізькій областях місцями 0,1-2,3° морозу.

Заморозки на поверхні грунту відмічено наприкінці місяця в Україні, крім південної частини та більшості центральних областей.

Середня місячна кількість опадів складає 30-69 мм, в Херсонській області та західних районах Криму місцями 24-28мм, на Прикарпатті, Закарпатті та горах Криму 70-97 мм, в гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей місцями 104-120 мм.