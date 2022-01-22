Продукцію з невідповідним екомаркуванням вилучатимуть – законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який передбачає вилучення з обігу продукції з невідповідним екомаркуванням.

Як заявив на своїй сторінці у Facebook нардеп від фракції “Слуга народу” Олександр Маріковський, українці мають довіряти інформації, що міститься на упаковках продуктів, передає NNS.

“Кожен з нас має довіряти екологічній інформації про продукт і маркуванню, яке вказує на те, що виріб можна переробити чи продукт містить певний відсоток вторинної сировини, або продукт відповідає стандарту якій визначає вимоги до багатьох екологічних характеристик: ресурсозбереження, безпека, вплив на довкілля”, написав Маріковський.

За його словами, законопроект № 6446 передбачає чітке розуміння того, що таке “екологічне маркування”, “екологічні декларації” (“екологічна продуктова декларація”, “вуглецевий слід”, “водний слід”), “екологічна самодекларація”; належне застосування засобів інформування споживача; посилення державного нагляду щодо їх застосування.

Проект закону, на думку нардепа, також усуває недобросовісну конкуренцію на “зеленому” ринку, який уже почав формуватися в Україні згідно зі стандартами, гармонізованими з міжнародними, впровадженими в ЄС та Україні.

Крім цього, як стверджує парламентарій, проект закону “має забезпечити правові основи для вилучення з обороту продукції, щодо якої застосовано безпідставне екологічне маркування та декларації, посилить контроль з боку держави щодо недопущення застосування недобросовісних екологічних маркувань та декларацій, що вводять в оману споживача, а також запобігатиме створення додаткових торгових бар’єрів, що не порушить принципи дерегулювання та не створить корупційних ризиків”.

Маріковський вважає, що проект закону про екомаркування підтримає зелений інноваційний розвиток малого та середнього підприємництва.

“Виробники продукції, що вже відповідає добровільним екологічним стандартам, будуть захищені від несумлінних конкурентів, довірятимуть споживачам та можливість отримання державної підтримки”, пояснив він.

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