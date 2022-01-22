В Україні з 1 лютого вводять нові ціни на пластикові пакети

У грудні минулого року в Україні були встановлені мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. Рішення було ухвалене на засіданні уряду і вступає в дію з 1 лютого 2022 року.

1 червня 2021 року було ухвалено закон про обмеження обороту пластику у сфері торгівлі. Їх запроваджують поетапно. Так, один із етапів розпочнеться 1 лютого. Тоді буде заборонено безкоштовне розповсюдження товстих пластикових пакетів – їхня мінімальна вартість складе 2 гривні.

Про це інформує Урядовий портал, передає NNS.

За даними Мінекономіки, щороку один українець використовує у середньому 500 пластикових пакетів. Вироби, які служать лише кілька хвилин, будуть розкладатися століттями, забруднюючи навколишнє середовище.

“Затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети стимулюватиме громадян використовувати багаторазові екологічні сумки та дозволить убезпечити навколишнє середовище та здоров’я людей від шкідливого впливу мікропластику”, зазначив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.

Згідно з постановою Кабміну, фіксована вартість буде встановлена ​​на пакети завтовшки понад 500 мікрометрів. Вони найчастіше використовюються у магазинах на касі. Тобто такі пакети протрібні лише для того, щоб донести продукти додому.

З 1 лютого ціни на пластикові пакети будуть наступні:

2,00 грн. – пакет без ручок та бічних складок;

2,50 грн. – Пакет без ручок, але з бічними складками або з ручками без бокових складок;

3,00 грн. – пакет із ручками та бічними складками.

Поки що вимоги не поширюватимуться на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, які використовують для пакування та транспортування риби, м’яса, сипких продуктів, льоду. Обмеження на такі пакети почнуть діяти з 1 січня 2023 року.

Крім того, з 10 березня 2022 року забороняється поширення в магазинах і закладах громадського харчування надтонких (зі стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та пластикових пакетів, що оксорозкладаються.