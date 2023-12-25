Увечері та вночі 25 грудня українська ППО збила 28 ударних дронів, дві ракети та два російські винищувачі.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає НСН.

Так, уночі окупанти запустили 31 «шахед» із районів Чауди, Балаклави (Крим). У результаті протиповітряного бою сили ППО збили 28 ударних дронів у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Також під час повітряного нападу росія випустила керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря. Обидві вдалося знищити.

Окрім того, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили два ворожі літаки: один Су-34 — на Донеччині (про який повідомляли ввечері) та один Су-30СМ — над акваторією Чорного моря.

Наслідки атаки

Масованої атаки зазнали, зокрема, південні області України, де збили найбільше дронів. Уламки спричинили пошкодження технічних приміщень у припортовій інфраструктурі Одеси. В області також пошкоджена адмінбудівля та склад, які не діяли. Пожежу оперативно загасили.

Тим часом у Бериславському районі Херсонщини не вдалось уникнути влучання. Спалахнула пожежа на складських приміщеннях, яку вогнеборці вже загасили.

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