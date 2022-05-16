Паралельно з перемогами українських захисників на полі бою жорсткішою стає і позиція України на переговорах з росією.

Про це в інтерв’ю виданню Welt сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає NNS.

При цьому він пояснив, що проблемою є тотальне небажання Москви взагалі про щось домовлятися.

Підтвердженням цього міністр вважає безперервні ракетні удари по містах та селах України, намагання захопити нові території Донбасу та інші воєнні злочини армії окупантів.

“Зараз ми впевненіше відчуваємо себе в боротьбі, тому наша позиція в переговорах також стає жорсткішою. Якби ситуація змінилася на полі бою, це означало б, що Росія опинилася б у кращому становищі… Справжня проблема полягає в тому, що Росія не виявляє бажання брати участь у реальних і предметних переговорах”, зазначив Кулеба.

Він також заявив, що й за таких умов Україна не терпітиме жодних ультиматумів.

“Нині немає жодної різниці, де в Україні ви лягаєте спати. Навіть якщо ви заснете за 1000 кілометрів від лінії фронту, немає гарантії, що ви прокинетеся живим наступного дня. Тому що, коли ракета потрапляє у ваше місто, будь-хто може стати ціллю. Тож росіяни явно не хочуть переговорів і віддають перевагу війні. Ми, зі свого боку, готові до переговорів. Але ми не готові приймати російські ультиматуми. Якщо вони нав’яжуть нам війну, ми дамо відсіч”, запевнив Кулеба.

Нагадаємо, 10 травня глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна змінила свої військові цілі у війні з Росією і тепер прагне витіснити російські війська з країни повністю. Він додав, що “картина перемоги — це концепція, що розвивається”.