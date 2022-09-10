“Повинні бути готовими воювати” – Резніков про виїзд чоловіків за кордон

Чоловіки в Україні повинні бути готовими не тільки бути призваними до війська, а й воювати.

Як передає NNS, про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи можливість виїзду чоловіків за кордон.

“Це війна. І як би нам не хотілося, ми несемо втрати, а ці втрати можуть бути безповоротні або санітарні, а іноді такі, що людина лишилась жива, але не може повернутися назад в стрій. Це означає, що Генштаб і весь сектор безпеки і оборони повинні мати можливість залучати резерви, поповнювати ряди із мобілізаційного резерву. А це означає, що так, на жаль, чоловіки тут, в стані війни, у своїх вікових параметрах переважною більшістю повинні бути готовими воювати, навіть не бути призваними, а воювати”, пояснив міністр.

Також Олексій Резніков окремо пояснив, чи планується дозволити виїзд за кордон студентам.

“Так, Валерій Федорович (Залужний – ред.) направив цю ініціативу. Так у нас відбувається: Генштаб дає пропозицію, бачення, ми її оцінюємо з точки зору політик як міністерство, впроваджуємо або відмовляємось. Він це зробив на прохання однієї з активних народних депутаток, яка вирішила, що вона має вступитися за студентів. Але за місяць до того, як вона взяла це собі на прапор, ми з моїм колегою по уряду Денисом Монастирським (міністр внутрішніх справ, – ред.), у вертикалі якого знаходиться Прикордонна служба, проект цієї постанови погодили, і вона на розгляді в уряді. Тобто ми давно цю роботу зробили, бо це логічно і нормально, бо студенти все одно ще воювати не можуть, тільки добровільно. Багато є таких речей, коли це “модно”, є запит в суспільстві, хтось каже: о, давайте доб’ємось, а ми давно вже цю роботу зробили. Це стосується і призову жінок”, прокоментував він.

Заборона виїзду військовозобов’язаним

Зазначимо, в умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі.

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Особливості перетину кордону під час війни – відповіді на запитання