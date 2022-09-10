Особливості перетину кордону під час війни – відповіді на запитання

З часу введення воєнного стану та оголошення мобілізації військовозобов’язаним заборонено виїзд з країни. Однак питання в цій сфері постійно виникають. Де шукати актуальну інформацію про особливості перетину кордону під час війни

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком громадян України, тож лише деякі категорії чоловіків у віці від 18 до 60 мають право виїзду з України. Найпоширеніші питання щодо виїзду за кордон і відповіді на них NNS дізнався з повідомлення на сайті internetua.com.

Перш ніж планувати поїздку за кордон, слід вивчити постанову Кабінету Міністрів України № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України», а також ст. 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», більшість відповідей ви в них знайдете.

З початку широкомасштабної війни у ці законодавчі документи внесено чимало змін, що покликані спростити правила перетину кордону і дозволити більшій кількості українців виїхати з країни, де триває війна. Зокрема, 2 вересня внесено зміни щодо можливості виїзду моряків. Тепер у них є змога виїхати за кордон, «якщо вони прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден або для проходження практичної підготовки на суднах» за наявності всіх підтверджуючих документів, вказаних у постанові.

Ще одна категорія громадян, які наразі намагаються виїхати за кордон – це студенти. Відповідно до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» ця категорія осіб звільняється від мобілізації (абзац другий ст. 23), а саме: «здобувачі професійної, професійно-технічної, передвищої та вищої освіти, асистенти, стажисти, аспіранти, докторанти, які навчаються за денно або дуальною формою здобуття освіти».

Начальник Контактного центру Державної прикордонної служби України полковник Руслан Новодранов дав коментар з цього приводу в ефірі «Радіо Кордон»: «Від мобілізації вони звільняються, але право перетинання кордону на них не поширюється, тому вони не можуть виїхати. Щоб вони отримали право виїзду, слід звертатися або до Уряду, або до профільного міністерства, яке відповідає за освіту і все що з нею пов’язане. Скажімо, щодо виїзду моряків зміни ініціювало Міністерство інфраструктури України, яке відповідає за перевезення».

Досить часто виникають запитання щодо документів для виїзду за кордон в умовах воєнного стану. Згідно із законом «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», це перш за все закордонний паспорт (дипломатичний, службовий, посвідчення особи моряка – для відповідних категорій осіб).

По внутрішньому паспорту громадянина України можуть виїхати за кордон у виняткових випадках особи, які евакуюються із зони активних бойових дій. У жодному разі мобільний застосунок «Дія» і документи в ньому не надавали і не надають права перетинати державний кордон.

«Закордонний паспорт у «Дії» може бути використаний тільки під час повернення в Україну з-за кордону для підтвердження громадянства особи України. Однак він не є підставою для виїзду за кордон. Якщо ви тривалий час перебуваєте за кордоном, втратили паспорт і хочетеповернутися в Україну, то слід звернутися до дипломатичної установи у країні-перебування та подати документи на закордонний паспорт або отримати посвідчення особи для повернення в Україну. Цей документ визнаний і дозволяє перетинати всі кордони всіх країн на шляху повернення в Україну», − пояснив Руслан Новодранов.

Щодо документів, які вимагаються на кордоні, Руслан Новодранов зазначив, що в деяких випадках слід пред’являти лише оригінали: військово-облікові документи, військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відповідними відмітками, довідка ВЛК чи довідка МСЕК. А якщо говорити про свідоцтво про народження, то це може бути і документ у застосунку «Дія», і нотаріально завірена копія.

З моменту введення воєнного стану відбулися суттєві спрощення для виїзду дітей. По перше, діти до 16 років можуть виїхати на підставі свідоцтва українського зразка. Якщо ж дитина народилася за кордоном і має закордонне свідоцтво про народження, такий документ не підходить для виїзду за кордон. Потрібно оформити дитині закордонний паспорт або внести її до закордонного паспорта одного з батьків.

І по друге, у разі виїзду за кордон згода другого з батьків не потрібна. Крім того, якщо виїздить, скажімо, бабуся з онуком і пред’явить документи, які підтверджують прямий родинний зв’язок, то згода батьків також не потрібна. Натомість, коли з дитиною їде стороння особа, то потрібна нотаріально засвідчена згода двох батьків або згода одного з батьків на третю особу, засвідчена письмово в органах опіки і піклування.

У більшості родин, які розділені війною, дружина з дитиною виїхали, а чоловік залишився у країні: хто воює, хто став волонтером, хто працює. Однак, якщо, не дай Бог, дитина лишається за кордоном сама – тоді батько може виїхати за кордон за наявності документів, що підтверджують не передбачувані чи трагічні обставини.

У кожного може бути своя ситуація, та більшість відповідей щодо правил перетинання державного кордону під час воєнного стану ви знайдете на сторінці Дежприкордонслужби України.

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